Κόσμος

Πρωτοχρονιά στη Νέα Ζηλανδία: “Μπήκε” το 2024 με εντυπωσιακά πυροτεχνήματα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Νέα Ζηλανδία είναι από τις πρώτες χώρες που υποδέχθηκαν το 2024. Την αρχή έκανε το Κιριμπάτι με ένα σόου πυροτεχνημάτων.

-

Ο πλανήτης έχει ήδη αρχίσει να υποδέχεται το 2024.

Η πρώτη χώρα που υποδέχθηκε το νέο έτος, ήταν το Κιριμπάτι, γνωστό και ως Νησί των Χριστουγέννων.

Η πρώτη μεγάλη πόλη που γιόρτασε το νέο έτος, ήταν το Όκλαντ. Η πρωτεύουσα της Νέας Ζηλανδίας, έστησε ένα φαντασμαγορικό σόου πυροτεχνημάτων, το οποίο κράτησε σχεδόν πέντε λεπτά. Ο κόσμος μαζεύτηκε κάτω από τον Sky Tower και γίορτασε την Πρωτοχρονιά.

#WATCH | New Zealand's Auckland welcomes the new year 2024 with fireworks



(Source: Reuters) pic.twitter.com/faBWL0b7Eh — ANI (@ANI) December 31, 2023





Ειδήσεις σήμερα:

Άρτεμις Θεριάκη: Θρήνος στην άρση βαρών για τον πρόωρο “χαμό” της

Περιστέρι - Πατροκτόνος: δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση

2023: Οι θάνατοι στον κόσμο που σημάδεψαν την χρονιά