Αθλητικά

Παρί Σεν Ζερμέν: Ο Μπαπέ είναι ελεύθερος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ελεύθερος είναι ο άσος της Παρί Ζεν Ζερμέ για να υπογράψει όπου θέλει.

-

Από σήμερα Δευτέρα 1η Ιανουαρίου, πρώτη ημέρα του νέου χρόνου 2024, ο Κιλιάν Μπαπέ είναι ελεύθερος να υπογράψει σε έναν σύλλογο εκτός από την Παρί Σεν Ζερμέν για να παίξει εκεί από το καλοκαίρι του 2024. Μία...υπόσχεση για το «ανέβασμα» μιας νέας σαπουνόπερας πλούσιας σε εικασίες και επιθυμίες.

Το περασμένο καλοκαίρι, όλα ήταν ξεκάθαρα στο μυαλό του Γάλλου διεθνούς επιθετικού, αρκετά για να στείλει μια επιστολή στην ομάδα ότι δεν θα επεκτείνει το συμβόλαιό του που έχει διάρκεια μέχρι τον Ιούνιο του 2024.

Όμως από τότε η ένταση έχει υποχωρήσει και η ηρεμία έχει επιστρέψει μετά την αντιπαράθεση που ακολούθησε με την Παρί Σεν Ζερμέν, κατά την οποία ο σύλλογος, έξαλλος που δεν θα μπορέσει καν να κερδίσει χρήματα από τον παίκτη που εκτιμάται στα 180 εκατομμύρια ευρώ από την εξειδικευμένη ιστοσελίδα «Transfermarkt», έφτασε στο σημείο να παραγκωνίσει το αστέρι της ομάδας.

Έκτοτε, η σχέση μεταξύ του προέδρου της Παρί Σεν Ζερμέν, Νασέρ Αλ Κελαϊφί και του αρχηγού των «Μπλε», είναι σταθερά εδραιωμένη, εξηγεί ο σύλλογος.

Σύμφωνα με αρκετά μέσα ενημέρωσης, ο παίκτης έχει εγκαταλείψει μέρος των κολοσσιαίων μπόνους του, τα λεγόμενα «πιστότητας».

Χαμογελώντας ή βουρκωμένος

Έχοντας σκοράρει 16 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις από την αρχή της σεζόν, πολύ πιο μπροστά από όλους τους άλλους επιθετικούς της παριζιάνικης ομάδας, ο Μπαπέ έχει καταφέρει να αυξήσει ακόμα περισσότερο την πίεση της ΠαρίΣεν Ζερμέν, αλλά οι ηγέτες του συλλόγου έχουν απομακρύνει τον πανικό του Ιουνίου και αφιέρωσαν χρόνο για να σκεφτούν ακόμα και τη ζωή χωρίς τον αριθμό «7», διασφαλίζοντας ότι δεν εξαρτώνται πλέον από έναν μόνο παίκτη.

Δεν σκοπεύουν να πλειοδοτήσουν σημαντικά σε σύγκριση με έναν ήδη κολοσσιαίο τρέχοντα μισθό, που υπολογίζεται από τη γαλλική εφημερίδα «Le Parisien στα 72 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, χωρίς να υπολογίζεται το μπόνους υπογραφής..

Ωστόσο, η διατήρηση ενός σούπερ σταρ μετά τις αποχωρήσεις των Λιονέλ Μέσι και Νεϊμάρ το περασμένο καλοκαίρι παραμένει η προτιμώμενη επιλογή.

Για να πείσει τον Κιλιάν Μπαπέ, η Παρί Σεν Ζερμέ υπολογίζει στο νέο πρότζεκτ που ξεκίνησε αυτό το καλοκαίρι, βασισμένο λιγότερο στην αστραφτερή σκόνη και περισσότερο στην οικοδόμηση μιας ομάδας με γυαλιστερό παιχνίδι.

Ο προπονητής Λουίς Ενρίκε είναι το σύμβολο αυτού και αν η επιρροή του δεν είναι πάντα ορατή στον αγωνιστικό χώρο, οι μέθοδοι και η νοοτροπία έχουν ήδη αλλάξει και θα μπορούσαν να πείσουν τον Κιλιάν Μπαπέ.

Η Παρί Σεν Ζερμέν θα πρέπει επίσης να χαιρετίσει την προγραμματισμένη επιστροφή για τα τέλη Ιανουαρίου του εκρηκτικού αριστερού Νούνο Μέντες, μετά τον τραυματισμό του την περασμένη άνοιξη.

Η άφιξη φίλων από την εθνική Γαλλίας, Ραντάλ Κόλο Μουανί και Ουσμάν Ντεμπελέ, βοήθησε επίσης να επαναφέρει το «χαμόγελο» στην ομάδα και στο πρόσωπο του Μπαπέ.

Όμως, από άποψη συμπεριφοράς, ο επιθετικός έδειξε διαφορετικά σημάδια, ιδιαίτερα τον Δεκέμβριο: βουρκωμένος στο Ντόρτμουντ (1-1) και απέναντι στη Λιλ (1-1), πιο χαμογελαστός απέναντι στη Μετς (3-1). Με την παραμικρή ενόχληση που εντοπίζεται στο πρόσωπό του, οι εικασίες είναι ανεξέλεγκτες: έχει ήδη το μυαλό του αλλού;

Άλλες αθλητικές πτυχές θα μπορούσαν να μετρήσουν. Αφού δυσκολεύτηκε σοβαρά στη φάση των ομίλων του Champions League μέχρι το σημείο να σκέφτεται τον αποκλεισμό της, η Παρί Σεν Ζερμέν προκρίθηκε στη φάση των «16», όπου θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Ένα νέας αποκλεισμός σε αυτή τη φάση της διοργάνωσης, θα μπορούσε να αποθάρρυνε τον Γάλλο.

Η Ρεάλ βρήκε τον σούπερ σταρ της

Κι αυτό επειδή η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση λείπει πολύ από τον 25χρονο παγκόσμιο πρωταθλητή, ενώ ο ανταγωνιστής του για τη «Χρυσή Μπάλα» Έρλινγκ Χάαλαντ την κέρδισε στην πρώτη του σεζόν στη Μάντσεστερ Σίτι, το 2023.

Ο Ερίκ Ραμπεσαντρατανά, ο οποίος αγωνίστηκε στην ΑΕΚ τη σεζόν 2001-2002, πρώην αμυντικός της Παρί Σεν Ζερμέν και σύμβουλος του ραδιοφωνικού σταθμού «France Bleu Paris», λέει: «Ξέρω ότι θέλει να κερδίσει γρήγορα το Champions League, αλλά και ότι θέλει να το κερδίσει με την Παρί».

Για να τον «αποπλανήσει», η Ρεάλ Μαδρίτης, ένας από τους αγαπημένους του συλλόγους, ο οποίος θεωρείται για αρκετά χρόνια ως ο πιθανός προορισμός του Παριζιάνου, ή η Λίβερπουλ μπορούν να βασιστούν στο ιστορικό τους σε αυτή τη διοργάνωση.

ΜΜΕ όπως οι ισπανικές εφημερίδες «As» και «Marca» διατηρούν τι θέμα αρκετά ψηλά. Μάλιστα, η Ρεάλ φέρεται να του ζήτησε να αποφασίσει μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου, σύμφωνα με το «The Athletic».

Πάντως είναι γεγονός ότι η Ρεάλ Μαδρίτης, έχοντας αποτύχει στο εγχείρημά της να πάρει τον Γάλλο σου΄περ σταρ το περασμένο καλοκαίρι, βρήκε τον νέο της σούπερ σταρ στον Τζουντ Μπέλιγχαμ. Ο Άγγλος διεθνής επιθετικός μέσος, αστραφτερός από το ξεκίνημα της σεζόν με 17 γκολ και πέντε ασίστ, από μικρός είχε τη φήμη ότι τραβούσε όλο το φως... Μπορεί άραγε η Ρεάλ να φιλοξενήσει δύο...ήλιους;

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στην Ιαπωνία - Παπαδόπουλος: μας ήρθε ειδοποίηση ένα λεπτό πριν

Λεμεσός: Νεκρά αδέλφια σε πολύνεκρο τροχαίο μετά την αλλαγή του χρόνου (εικόνες)

Ο Ζίβκοβιτς έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του (εικόνες)