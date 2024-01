Κοινωνία

Μητροπολίτης Πατρών: “Ηρώδης” όποιος προωθεί την τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Λάβρος ήταν στο κήρυγμα του ο Μητροπολίτης Πατρών, με παρομοιώσεις με τον “Ηρώδη” και αναφορές για το κακό τέλος του “κυνηγού του Χριστού”.

-

Κάθετα αντίθετος στην τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια εμφανίστηκε στο κήρυγμα την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, ο Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος, μιλώντας από τον άμβωνα του Μητροπολιτικού Ναού Ευαγγελίστριας Πατρών.

«Η Εκκλησία γνωρίζει και ευλογεί τον γάμο μεταξύ ανδρός και γυναικός και πορεύεται σύμφωνα με την διδασκαλία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού» είπε ο Μητροπολίτης Πατρών και πρόσθεσε ότι σέβεται και ευλογεί την οικογένεια με την μορφή που την γνωρίζουμε και την αποδεχόμαστε όλοι και δεν πρόκειται ποτέ να συμβιβασθεί με «πρότυπα» τα οποία εισάγονται εις βάρος αυτής της οντολογίας και φυσιολογίας του ανθρώπου «όπως τον δημιούργησε ο Θεός και εις βάρος του ιερού θεσμού της οικογενείας και των ιερών παραδόσεων του τόπου μας».

Στο κήρυγμά του αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στον «μιαιφόνον Ηρώδη, ο οποίος έδιωξε τον Κύριο Ιησού Χριστό και εφόνευσε χιλιάδες νήπια προκειμένου να εξοντώσει τον σαρκωθέντα Κύριο».

Στη συνέχεια μίλησε για τον Ηρώδη στη σύγχρονη μορφή του και τους ανθρώπους που «δεν αφήνουν τα παιδιά να γεννηθούν και φονεύουν πριν δουν το φως του ήλιου. Όσοι σκοτώνουν παιδιά στις πολεμικές επιχειρήσεις και τέλος όσοι βούλονται να νομοθετήσουν εις βάρος των παιδιών, αδιαφορώντας για τα δικαιώματά τους, όσοι δηλαδή προωθούν την τεκνοθεσία από τα ομόφυλα “ζευγάρια”».

Υπενθύμισε μάλιστα, ότι ο Ηρώδης, είχε οικτρό και φοβερό τέλος…

«Με ποια λογική μπορεί κανείς να νομοθετήσει και να μιλάει για δύο πατεράδες ή για δύο μανάδες; Ποιος είναι δυνατόν να καταργήσει την φυσιολογία του ανθρώπου ο οποίος είναι δημιουργημένος κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση Θεού; Ποιος έχει το δικαίωμα να πληγώσει αγνές υπάρξεις φορτώνοντας τις αγνές καρδιές τους με ψυχολογικά και άλλα προβλήματα;» αναρωτήθηκε…

Ειδήσεις σήμερα:

Λεμεσός: Νεκρά αδέλφια σε πολύνεκρο τροχαίο μετά την αλλαγή του χρόνου (εικόνες)

2024: Οι αργίες και τα τριήμερα της χρονιάς

Κρήτη: Παιδί κατάπιε κέρμα και του στάθηκε στον λαιμό (εικόνες)