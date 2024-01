Παράξενα

Χαβάη: Νεκρός σέρφερ από επίθεση καρχαρία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς βρέθηκε νεκρός ο σέρφερ από τη μοιραία επίθεση του καρχαρία.

-

Ένας 39χρονος Χαβανέζος τραυματίστηκε θανάσιμα από καρχαρία στα ανοικτά της νήσου Μάουι και άφησε τελικά την τελευταία του πνοή παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή. Ο Τζέισον Κάρτερ – ένας σέρφερ, σύμφωνα με δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης στη Χαβάη – δέχθηκε επίθεση από καρχαρία το πρωί του Σαββάτου, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η αστυνομική διεύθυνση της νήσου Μάουι.

Διασώστες μετέφεραν με τζετ σκι τον άτυχο 39χρονο στην ακτή, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες προτού διακομιστεί στο νοσοκομείο. Ωστόσο, «αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του», αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας.

Το ειδησεογραφικό δίκτυο Hawaii News Now έκανε λόγο για την πρώτη θανατηφόρα επίθεση καρχαρία στα νερά της Χαβάης το 2023.

Οι αρχές έκλεισαν την παραλία Πάια Μπέι, η οποία είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στους λάτρεις των θαλάσσιων σπορ, ενώ τοποθέτησαν προειδοποιητικές πινακίδες ενημερώνοντας για την παρουσία καρχαριών.

Ειδήσεις σήμερα:

2024: Οι αργίες και τα τριήμερα της χρονιάς

Ο Ζίβκοβιτς έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του (εικόνες)

Το πρώτο μωρό του 2024: Πού γεννήθηκε