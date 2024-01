Οικονομία

Ρεύμα - Φυσικό αέριο: Οι τιμές του Ιανουαρίου ανά πάροχο

Αναλυτικά οι τιμές του ρεύματος και του φυσικού αερίου ανά πάροχο, για τον Ιανουάριο.

Από 14-17 σεντς ανά κιλοβατώρα διαμορφώνονται τα "πράσινα" τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των προμηθευτών ρεύματος για τον Ιανουάριο.

Ενδεικτικά οι τιμές είναι:

Protergia: 14,26 σεντς ανά κιλοβατώρα.

Elpedison: 17,06 σεντς ανά κιλοβατώρα.

Ήρων: 14,052 σεντς ανά κιλοβατώρα.

Φυσικό Αέριο Ελλάδος: 14,265 σεντς ανά κιλοβατώρα.

NRG: 14,1 σεντς ανά κιλοβατώρα.

Volterra: 14,3945 σεντς ανά κιλοβατώρα.

Zenith: 16,947 σεντς ανά κιλοβατώρα.

Προηγήθηκε η ΔΕΗ η οποία ανακοίνωσε χρεώσεις 13,635 σεντς ανά κιλοβατώρα για κατανάλωση έως 500 κιλοβατώρες το μήνα, 14,595 σεντς για υψηλότερη κατανάλωση και 11,155 σεντς για το νυχτερινό τιμολόγιο.

Οι τιμές όλων των προμηθευτών θα αναρτηθούν συγκεντρωτικά στην ιστοσελίδα της Ρυθμιστικής Αρχής.

