Τόκιο: Φωτιά σε αεροπλάνο την ώρα της προσγείωσης (βίντεο)

Πανικός σε πτήση που προσγειωνόταν σε αεροδρόμιο του Τόκιο. Σκηνές από το σημείο.

Αεροσκάφος των Ιαπωνικών Αερογραμμών τυλίχτηκε σήμερα στις φλόγες στο αεροδρόμιο του Τόκιο, το Χανέντα, έπειτα από πιθανή σύγκρουσή του με αεροσκάφος της ακτοφυλακής, και η αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε ότι οι 379 επιβάτες και πλήρωμα απομακρύνθηκαν με ασφάλεια.

Ωστόσο, το TBS μετέδωσε ότι πέντε από τα έξι μέλη της ακτοφυλακής, που επέβαιναν στο αεροσκάφος της ακτοφυλακής, αγνοούνται.

Πλάνα που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση ΝΗΚ δείχνουν το αεροσκάφος να έχει τυλιχτεί στις φλόγες ενώ είναι καθηλωμένο στον διάδρομο προσγείωσης-απογείωσης του αεροδρομίου και επιβάτες του να απομακρύνονται από αυτό χρησιμοποιώντας την φουσκωτή τσουλήθρα εγκατάλειψης αεροσκάφους. Επίσης πυροσβέστες φαίνονται να βρίσκονται επί τόπου και να προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά. Το αεροσκάφος καταστράφηκε ολοσχερώς.

Εκπρόσωπος της Japan Airlines ανακοίνωσε ότι το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Σιν-Τσιτόζ του Χοκάιντο στη βόρεια Ιαπωνία και η φωτιά εκδηλώθηκε όταν αυτό προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Χανέντα το απόγευμα της Τρίτης τοπική ώρα.

