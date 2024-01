Κοινωνία

Τροχαίο στην Κερατέα: Νεκρός οδηγός που έπεσε σε χαντάκι

Την τελευταία του πνοή άφησε στην άσφαλτο ο οδηγός ενός οχήματος.

Νεκρός ανασύρθηκε από το όχημά του ένας ηλικιωμένος οδηγός αυτοκινήτου, στην Κερατέα, το πρωί της Τρίτης.

Το τροχαίο συνέβη κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, όταν ο ηλικιωμένος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του κι έπεσε σε χαντάκι, στην οδό Ολύμπου.

Το σημείο έσπευσαν έξι πυροσβέστες, που επιχείρησαν με δύο οχήματα για την ανάσυρσή του.

Τη σορό του άνδρα παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

