Life

Στέλιος Ρόκκος: Συντετριμμένος στην κηδεία του αδερφού του, Νίκου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανείπωτη τραγωδία για τον τραγουδιστή και και την οικογένεια του Νίκου Ρόκκου.

-

Το πρωί της Τετάρτης, τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία του αδερφού του Στέλιου Ρόκκου ο οποίος έφυγε το Σάββατο από την ζωή. Είχε πάει για ψαροντούφεκο και δεν είχε δώσει σημεία ζωής. Στις 30 Δεκεμβριου ανασύρθηκε νεκρός.

Πλήθος κόσμου, φίλοι και συγγενείς, ήταν συντετριμμένοι, στην εξόδιο ακολουθία του άτυχου 50χρονου, που πραγματοποιήθηκε στις 11:00 το πρωί στον ιερό ναό Αγίου Γεωργίου στη Λήμνο. Σύμφωνα με πληροφορίες ο 50χρονος, θα ταφεί δίπλα στον τρίτο αδερφό της οικογένειας, Κώστα, ο οποίος είχε πεθάνει το 2021 από ανακοπή καρδιάς.

Ο Νίκος Ρόκκος ήταν ένα αγαπητό πρόσωπο στο νησί και στο χωριό του Καλλιόπη, του οποίου οι κάτοικοι τον είχαν αναδείξει πρόεδρο της τοπικής κοινότητας και όλου του νησιού.

Η νεκροψία ολοκληρώθηκε εχθές ωστόσο το πόρισμα δεν είναι ακόμη γνωστό. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο πάντως για παθολογικά αίτια.

Ειδήσεις σήμερα:

Κοζάνη: Νεκρός ηλικιωμένος που καταπλακώθηκε από παντζούρι

Στέλιος Ρόκκος: σήμερα η κηδεία του αδερφού του, Νίκου (βίντεο)

Πάτρα: άνδρας ζητούσε να τον συλλάβουν και... δάγκωσε αστυνομικό