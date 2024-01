Αθλητικά

Μπασκόνια - Παναθηναϊκός: “άδικη” ήττα για το τριφύλλι

Φινάλε - θρίλερ για τον Παναθηναϊκό στον αγώνα για την 18η αγωνιστική της Euroleague.

Η αστοχία του Παναθηναϊκού στις κρίσιμες επιθέσεις του τελευταίου διλέπτου, το αγωνιστικό «ξύπνημα» του Τσίμα Μονέκε που κράτησε «όρθια» την Μπασκόνια όποτε οι «πράσινοι» ξέφευγαν στο σκορ και το καλάθι του ΜακΙντάιρ εννέα δέκατα του δευτερολέπτου πριν το φινάλε χάρισαν μία μεγάλη νίκη στους Βάσκους απέναντι στο «τριφύλλι» με 75-73, σε ένα συγκλονιστικό θρίλερ που δεν είχε ευτυχή κατάληξη για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν.

Ο Παναθηναϊκός «έπεσε» πλέον στο 10-8, την ώρα που η Μπασκόνια έπιασε το ίδιο ρεκόρ (10-8) σε μια συγκλονιστική μάχη για την είσοδο στην 8άδα της Euroleague.

Τα δεκάλεπτα: 13-12, 26-37, 50-53, 75-73

Μετά από ένα «μουδιασμένο» πρώτο δεκάλεπτο, όπου η άμυνα λειτουργούσε καλά έχοντας περιορίσει τα επιθετικά ατού της Μπασκόνια, αλλά η επίθεση του Παναθηναϊκού είχε «θέματα» και δεν έβρισκε άλλα σημεία αναφοράς πέραν του Κέντρικ Ναν, οι «πράσινοι» ανέβασαν στροφές στη δεύτερη περίοδο και με τους Γκριγκόνις και Γκραντ να «μπαίνουν» στην «εξίσωση» κατάφερε να πάρει μία πολύ σημαντική διαφορά που τον έφερε στο +11 στο φινάλε του ημιχρόνου (26-37).

Η Μπασκόνια ανέβασε την παραγωγικότητά της στην τρίτη περίοδο βρίσκοντας λύσεις κυρίως απ’ τον Σεντεκέρσκις, «ψαλίδισε» τη διαφορά στους 3 πόντους και δημιούργησε ξανά συνθήκες... ντέρμπι στο τελευταία δεκάλεπτο. Πέντε πόντοι του Ναν κι ένα «μεγάλο» τρίποντο του Σλούκα στο 32’ ξανάδωσαν ένα σημαντικό «μαξιλαράκι» στους «πράσινους» που πήγαν το ματς στο +9 (52-61), όμως ο Μονέκε (που είχε πλέον... αφυπνιστεί επιθετικά) έβαλε ξανά... φωτιά στο ματς με 8 δικούς του αναπάντητους πόντους, φέρνοντας το παιχνίδι σε απόλυτη ισορροπία (63-63).

Δύο τρίποντες «βόμβες» από τον Κέντρικ Ναν και τον Κώστα Σλούκα έδωσαν ξανά ισχνό προβάδισμα στον Παναθηναϊκό (69-72), την ώρα που ο Μονέκε έπαιζε... μόνος του απέναντι στην άμυνα του «τριφυλλιού».

Στο 1’16’’ ο Κώστας Σλούκας με μία εξαιρετική άμυνα πάνω στον Κοστέλο έκλεψε την μπάλα και κέρδισε το αντιαθλητικό φάουλ απ’ τον φόργουορντ της Μπασκόνια. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού ευστόχησε μόνο στη μία απ’ τις δύο βολές, οι «πράσινοι» έχασαν την επίθεση και στην άλλη πλευρά του παρκέ ο Μονέκε ισοφάρισε με τρίποντο σε 73-73.

Ο Ναν αστόχησε σε δύο σερί τρίποντα στο φινάλε, την ώρα που ο ΜακΙντάιρ πήρε την τελευταία επίθεση κι ευστόχησε στα 9 δέκατα του δευτερολέπτου πριν από το φινάλε, χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα του. Το σουτ του Μήτογλου στην τελευταία επίθεση δεν έφτασε καν στη στεφάνη κι ο Παναθηναϊκός έχασε την ευκαιρία για ένα μεγάλο διπλό.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ (Ντούσκο Ιβάνοβιτς): Χάουαρντ 9 (2), Ραϊέστε, Κιόζα 2, Σεντεκέρσκις 10, Μαρίνκοβιτς 8 (2), ΜακΙντάιρ 10, Ντίεζ 3 (1), Ρογκαβόπουλος, Ντιόπ 2, Κότσαρ, Κοστέλο 11 (1), Μονέκε 20 (2).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Καλαϊτζάκης, Βιλντόζα 1, Μπαλτσερόφσκι 1, Σλούκας 11 (3), Γκραντ 9 (3), Ναν 25 (3), Λεσόρ 1, Αντετοκούνμπο 7, Γκριγκόνις 11, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου 7, Μαντζούκας.

