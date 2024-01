Πολιτική

Αγαπηδάκη - Κορονοϊός: οδηγίες για μαθητές και γονείς από τον ΕΟΔΥ

Για ετήσιο εμβολιασμό για τον Covid έκανε λόγο η Αν. Υπ. Υγείας μιλώντας στον ΑΝΤ1, όπου αναφέρθηκε και στις προσλήψεις γιατρών στο ΕΣΥ, αλλά και στον μίνι ανασχηματισμό.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ήταν καλεσμένη την Πέμπτη η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, το πρωί της Πέμπτης.

Ερωτηθείσα για τον μίνι ανασχηματισμό, αφού αναφέρθηκε στην συνεργασία της τόσο με τον Μιχάλη Χρυσοχοϊδη, όσο και με τον Άδωνι Γεωργιάδη, είπε ότι οι αλλαγές έγιναν προς όφελος της εκσυγχρονιστικής πολιτικής της Κυβέρνησης, τονίζοντας ότι υπάρχει ένα προεκλογικό πλάνο, το οποίο υπηρετούν όλα τα στελέχη.

Αναφορικά με το ΕΣΥ είπε πως θα υπάρξουν προσλήψεις γιατρών στο πρώτο εξάμηνο του 2024, καθώς και ότι προχωρά η επιλογή νέων διοικήσεων στα νοσοκομεία όλης της χώρας.

Σχετικά με τον κορονοϊό και την εξάπλωση του, η Ειρήνη Αγαπηδάκη είπε ότι υπάρχει αυξημένη πίεση στο ΕΣΥ λόγω και της έξαρσης της γρίπης, σημείωσε ότι στόχος είναι η παρακολούθηση της τήρησης των μέτρων προστασίας, κυρίως σε δομές υγείας και φροντίδας ατόμων από ευπαθείς ομάδες και υπογράμμισε ότι όλα δείχνουν πως ο εμβολιασμός κατά του κορονοϊού θα γίνεται στο εξής σε ετήσια βάση, όπως ο αντιγριπικός εμβολιασμός.

Η κ. Αγαπηδάκη προανήγγειλε πως θα υπάρξει τις επόμενες ώρες, ανακοίνωση του ΕΟΔΥ για τα μέτρα προστασίας που θα πρέπει να τηρούνται από μαθητές και γονείς, ενόψει της επαναλειτουργίας των σχολείων από την Δευτέρα, ενώ κάλεσε όλους τους πολίτες να τηρούν τα μέτρα ατομικής προστασίας, όπως η χρήση μάσκας και το τακτικό πλύσιμο των χεριών.

