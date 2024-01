Τεχνολογία - Επιστήμη

Καρκίνος του μαστού: Πως τα δακτυλικά αποτυπώματα…. εντοπίζουν τους όγκους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα δεδομένα για τον εντοπισμό του καρκίνου του μαστού δημιουργεί μία πρωτοποριακή μελέτη, από καθηγήτρια Ιατροδικαστικής, στη Βρετανία.

-

Μια πρωτοποριακή μελέτη, που πραγματοποιήθηκε στη Μεγάλη Βρετανία, φέρνει νέα δεδομένα όσον αφορά τον εντοπισμό του καρκίνου του μαστού, χωρίς τις απεικονιστικές εξετάσεις της μαστογραφίας και του υπερήχου.

Η καθηγήτρια Ιατροδικαστικής, Σιμόνα Φραντσέζε, προσπαθούσε να βοηθήσει την Εγκληματολογία προσφέροντας περισσότερες πληροφορίες από τα αποτυπώματα υπόπτων σε τόπους εγκλημάτων.

Η έρευνά της όμως οδήγησε στην ανίχνευση του μαστικού καρκίνου. Το αποτύπωμα μάλιστα, μπορεί να ληφθεί στο σπίτι και να σταλεί στα εργαστήρια.

«Βάζοντας την ασθενή να σύρει το δάχτυλό της στο μεταλλικό στήριγμα, μεταφέρουμε αποτελεσματικά ένα πολύ λεπτό στρώμα ιδρώτα από τα δάχτυλά της απευθείας στο στήριγμα αυτό. Ο ιδρώτας περιέχει πολλά διαφορετικά μόρια, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι οι πρωτεΐνες», ανέφερε η καθηγήτρια Ιατροδικαστικής.

Τα αποτυπώματα στη συνέχεια ψεκάζονται με ένα ειδικό χημικό στοιχείο και τοποθετούνται σε ένα φασματογράφο μάζας.

Το 2021, ο καρκίνος του μαστού ξεπέρασε τον καρκίνο του πνεύμονα ως η πιο κοινή μορφή της νόσου

Όπως εξήγησε η Σιμόνα Φραντσέζε, «αυτό που κάνουμε στην πραγματικότητα είναι να ανιχνεύουμε αυτές τις πρωτεΐνες και τα διαφορετικά επίπεδα έκφρασής τους και οι διαφορετικοί παράγοντες έκφρασης μάς λένε αν ένας ασθενής έχει καλοήθη παθολογία ή έχει καρκίνο πρώιμου σταδίου ή μεταστατικό και χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη για να καταλάβουμε τα δεδομένα του φασματογράφου μάζας».

Οι πρωτεΐνες και τα πεπτίδια είναι βιοδείκτες για τον καρκίνο του μαστού και η έρευνα εντοπίζει τους κακοήθεις όγκους του μαστού σε ποσοστό σχεδόν 98%.

«Είμαι αισιόδοξη, από τα δεδομένα που έχουμε, ότι αυτό θα μπορούσε να είναι, τουλάχιστον εκεί στοχεύουμε, ένα πρώτο σημείο διαλογής. Εκεί όπου μπαίνουν οι ασθενείς και κάνουν το απλό, ανώδυνο, μη επεμβατικό τεστ και αν είναι καθαροί, αν δεν έχουν την παθολογία, γλιτώνουν από μαστογραφίες ή βιοψίες που φυσικά είναι πολύ επεμβατικές εξετάσεις και φέρουν πολλά άλλα μειονεκτήματα», συμπλήρωσε η καθηγήτρια Ιατροδικαστικής.

Μέχρι να ολοκληρωθεί το τεστ, η ίδια ενθαρρύνει τις γυναίκες να κάνουν τις υπάρχουσες εξετάσεις που σώζουν ζωές.

Τέλος, σημειώνεται ότι το 2021, ο καρκίνος του μαστού ξεπέρασε τον καρκίνο του πνεύμονα ως η πιο κοινή μορφή της νόσου, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 12% των νέων κρουσμάτων κάθε χρόνο παγκοσμίως, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Ειδήσεις σήμερα:

Bullying στην Αγία Παρασκευή - Μητέρα 13χρονου: Απείλησαν να σκοτώσουν το παιδί κι εμάς, εάν μιλούσε (βίντεο)

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για επιδείνωση καιρού από τα Φώτα

Τροχαίο: Νεκρός 18χρονος - Διαλύθηκε αυτοκίνητο που “καρφώθηκε” σε δέντρο (εικόνες)