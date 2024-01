Οικονομία

Μητσοτάκης για τα χρωματιστά τιμολόγια ρεύματος: αναγκάστηκαν να ρίξουν τις τιμές

Τι είπε ο Πρωθυπουργός για τα νέα χρωματιστά τιμολόγια που τέθηκαν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, η δημιουργία των 3+1 τιμολογίων (πράσινο, πορτοκαλί, μπλέ, κίτρινο) βοήθησε στο να λειτουργήσει καλύτερα ο ανταγωνισμός στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Πλέον, όπως λέει ο πρωθυπουργός υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια στη σύγκριση των τιμών και οι προμηθευτές αναγκάστηκαν να δώσουν χαμηλότερες τιμές για να μπορέσουν να προσελκύσουν περισσότερους πελάτες.