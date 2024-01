Κοινωνία

Αγία Παρασκευή - Μητέρα θύματος bullying: Αισθάνεται φοβισμένος και εξευτελισμένος (βίντεο)

Τι είπε η μητέρα του θύματος μιλώντας στην εκπομπή "Στούνιο με θέα" και τη Φαίη Μαυραγάνη.

Κλονισμένη, απογοητευμένη αλλά και έντονα αποφασισμένη να λύσει το ζήτημα, εμφανίστηκε το Σάββατο στην εκπομπή «Στούντιο με θέα» η μητέρα του 13χρονου από την Αγία Παρασκευή Αττικής ο οποίος στο πλαίσιο του πρόσφατα αποκαλυφθέντος νέου περιστατικού εκφοβισμού (bullying) πριν από λίγες ημέρες, ακινητοποιήθηκε, ληστεύτηκε, λοιδορήθηκε στη μέση του δρόμου και παράλληλα βιντεοσκοπήθηκε με τα ανάλογα βίντεο να αναρτώνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ο γιος μου νιώθει φοβισμένος και εξευτελισμένος, δεν ξέρω καν αν τη Δευτέρα θα πάει στο Σχολείο και με τι ψυχολογία», ανέφερε η προβληματισμένη γονέας και σημείωσε ότι το σχολείο και το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα συνεργάστηκαν ιδιαίτερα αρμονικά με την οικογένεια με στόχο, και την εξιχνίαση της υπόθεσης, αλλά κυρίως, την επανατόνωση της αυτοπεποίθησης του παιδιού και την αποκατάσταση της τιμής του.

Όπως είναι γνωστό και σύμφωνα με την καταγγελία, οι ανήλικοι του πήραν για λίγο τον σκύλο και απειλώντας τον πως δεν θα τον δει ξανά, τον εξανάγκασαν να τους ακολουθήσει ξυπόλητος, να γονατίσει και να μιλήσει σε δύο κοπέλες χυδαία. Έπειτα, έστειλαν τα βίντεο στα social media του θύματος. Εξάλλου οι τρεις νεαροί φέρονται να τον απείλησαν πως θα τον μαχαιρώσουν αν μιλήσει σε κάποιον γι’ αυτό, ενώ ο ένας του είπε πως έχει όπλο και θα τον σκοτώσει. Τέλος τα τρία αγόρια, σύμφωνα με το φάκελο της υπόθεσης είπαν στον 14χρονο πως την προηγούμενη ημέρα, τη Δευτέρα της Πρωτοχρονιάς, είχαν λερώσει το αυτοκίνητο του πατέρα του και είχαν πετάξει αβγά στο σπίτι του.

