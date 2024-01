Υγεία - Περιβάλλον

Παγώνη: Ο κορονοϊός είναι εδώ, ποτέ δεν έφυγε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιο είναι το συνηθέστερο σύμπτωμα του στρεπτόκοκκου που θα πρέπει να βάζει σε συναγερμό τους γονείς.

-

Η Πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», υπογράμμισε ότι η έξαρση του κορονοϊού και γενικότερα των αναπνευστικών λοιμώξεων ήταν αναμενόμενη ιδίως για τους 3 χειμερινούς μήνες.

«Ο κορονοϊός είναι εδώ, ποτέ δεν έφυγε», είπε η κυρία Παγώνη και συμπλήρωσε πως «η νέα υποπαραλλαγή του κορονοϊού που κυριαρχεί δεν επηρεάζει το κατώτερο αναπνευστικό και δεν κάνει πνευμονίες».

Αναφερόμενη ειδικά στα μικρά παιδιά, τόνισε πως οι μητέρες θα πρέπει να επικοινωνούν με τους παιδίατρους μόλις τα παιδιά θα εμφανίσουν το πρώτο σύμπτωμα, ακόμη κι αν δεν έχουν πυρετό. «Ο στρεπτόκοκκος ειδικά εμφανίζει πονόλαιμο», είπε η κυρία Παγώνη και πρόσθεσε πως «αν δοθεί αγωγή άμεσα δεν υπάρχει κίνδυνος για τα παιδιά».

Επίσης, η κυρία Παγώνη ανέφερε πως έχουμε μείνει πίσω στο πρόγραμμα του εμβολιασμού και ειδικά το εμβόλιο της γρίπης καλό θα ήταν να γίνει ακόμη και τώρα, καθώς η γρίπη θα μας προβληματίζει σίγουρα μέχρι και τα τέλη Φεβρουαρίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Ιράκ: Πυρκαγιά σε μαιευτήριο προκάλεσε των θάνατο βρεφών

ΗΠΑ - Λευκός Οίκος: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πύλη του φράχτη

Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας την Τρίτη