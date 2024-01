Οικονομία

Κακοκαιρία - Απαγορευτικό απόπλου: Δεμένα τα πλοία στα περισσότερα λιμάνια

Δείτε όλα τα λιμάνια από τα οποία απαγορεύεται ο απόπλους λόγω των ισχυρών ανέμων.

Στα λιμάνια μένουν δεμένα από το πρωί της Τρίτης τα πλοία, λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στις περισσότερες περιοχές.

Κανένα προγραμματισμένο δρομολόγιο δεν έφυγε από το λιμάνι του Πειραιά ενώ το ίδιο ισχύει για το Λαύριο, τη Ραφήνα, τον Βόλο, την Αιδηψό, την Καβάλα, την Κεραμωτή, την Αλεξανδρούπολη και τα λιμάνια των νησιών του Αργοσαρώνικού.

Ταυτόχρονα το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά εξέδωσε ανακοίνωση απαγόρευσης κυκλοφορίας από την Πέμπτη 11 Ιανουαρίου λόγω της ύπαρξης πλοίου του Αμερικανικού Στόλου στην περιοχή.

Διαβάστε την ανακοίνωση:

«Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά ανακοινώνεται η απαγόρευση κυκλοφορίας και αγκυροβολίας σκαφών, πλοίων θαλάσσιων μέσων αναψυχής, καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητα, από την 11-01-2024 και ώρα 08:00 μέχρι την 14-01-2024 και ώρα 18:00, σε απόσταση χιλίων μέτρων από το στίγμα φ= 37° 55’ 13.02’’ Β, λ= 023° 39’ 9.9’’ Α, και συγκεκριμένα περιμετρικά του πλοίου το οποίο θα βρίσκεται αγκυροβολημένο στο στίγμα αυτό.

2. Από την παρούσα απαγόρευση εξαιρούνται τα πλοία – σκάφη που είναι απαραίτητα για την υποστήριξη και τον ανεφοδιασμό του ανωτέρω πλοίου.

3. Οι παραβάτες, ανεξάρτητα από τις συντρέχουσες αστικές και ποινικές ευθύνες κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται και στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Ν.Δ. 187/73 (ΦΕΚ 261 Α’/73), όπως ισχύει».

