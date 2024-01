Κοινωνία

Κακοκαιρία: Χιόνια στην Πάρνηθα και διακοπή της κυκλοφορίας (βίντεο)

Έφτασαν στην Αττική τα πρώτα χιόνια, αφού από το μεσημέρι χιονίζει στην Πάρνηθα.

Η κακοκαιρία «δείχνει τα δόντια της» στην Αττική, καθώς, εκτός από την πτώση της θερμοκρασίας, άρχισε να χιονίζει στην Πάρνηθα.

Λόγω του παγετού και της χιονόπτωσης, η κυκλοφορία των οχημάτων διεκόπη από το ύψος του τελεφερίκ, με εντολή της Τροχαίας.

«Λόγω χιονόπτωσης – παγετού διακοπή της κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Πάρνηθος, από το ύψος του τελεφερίκ, στην περιοχή των Αχαρνών», αναφέρεται από την Τροχαία.

