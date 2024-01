Αθλητικά

Επέστρεψε στη Ντόρτμουντ ο Σάντσο

Ο Βρετανός εξτρέμ, θα αγωνιστεί στο Signal Iduna Park, με τη μορφή δανεισμού, μέχρι το τέλος της σεζόν.

Επιστρέφει στο Ντόρτμουντ μετά από 2,5 χρόνια ο Τζέιντον Σάντσο, ο οποίος θα αγωνιστεί στην Μπορούσια ως το τέλος της σεζόν, με τη μορφή δανεισμού από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο Άγγλος επιθετικός ακολούθησε το... αντίστροφο δρομολόγιο το καλοκαίρι του 2021, όταν μεταγράφηκε στους «κόκκινους διαβόλους» αντί 85 εκατ. ευρώ, όμως βρισκόταν εκτός πλάνων του Έρικ Τεν Χαγκ και από τα μέσα Σεπτεμβρίου δεν είχε καν συμπεριληφθεί σε αποστολή της ομάδας.

Ο 23χρονος εξτρέμ θα έχει τώρα την ευκαιρία να αναζωογονήσει την καριέρα του και να βρει χρόνο συμμετοχής, προκειμένου να επανέλθει και στην εθνική Αγγλίας ενόψει του EURO 2024. Παράλληλα, η Ντόρτμουντ ελπίζει ότι ο Σάντσο θα ξαναβρεί στα γνώριμα... λημέρια του "Signal Iduna Park" τον καλό εαυτό του και θα τη βοηθήσει να βελτιώσει τη θέση της στην Bundesliga, όπου είναι πέμπτη, μετά από ένα σερί έξι αγώνων χωρίς νίκη πριν τη χειμερινή διακοπή.

