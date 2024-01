Κοινωνία

Απάτη: Έπαιρναν προκαταβολή για αυτοκίνητα και... “γίνονταν καπνός”

Διάβασέ μου το...

Πως οι αετονύχηδες εξαπατούσαν τα ανυποψίαστα θύματα τους μέσω αγγελιών. Δεκάδες οι περιπτώσεις που αξιχνίασαν οι Αρχές.

Στην σύλληψη ενός ζευγαριού για εξαπάτηση προχώρησε το Τμήμα Ασφαλείας Τρίπολης.

Οι κατηγορούμενοι -ένας 27χρονος και μία 23χρονη- αναρτούσαν αγγελίες σε γνωστές ιστοσελίδες αγοραπωλησίας οχημάτων και με το πρόσχημα πώλησης οχημάτων σε δελεαστικές τιμές, έπειθαν τους αγοραστές - παθόντες να τους καταβάλλουν χρηματικά ποσά, ως δήθεν προκαταβολή, ενώ στη συνέχεια διέκοπταν κάθε επικοινωνία μαζί τους.

Από το Τμήμα Ασφάλειας Τρίπολης εξιχνιάστηκαν δεκατέσσερις περιπτώσεις απατών

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

"Εξιχνιάστηκαν, μετά από μεθοδική και εμπεριστατωμένη έρευνα του Τμήματος Ασφάλειας Τρίπολης, -14- περιπτώσεις απατών, σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Για τις υποθέσεις αυτές, κατηγορούνται -2- ημεδαποί, 23χρονη και 27χρονος, αντίστοιχα, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για απάτη.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της εμπεριστατωμένης αστυνομικής διερεύνησης, που διεξήχθη από το Τμήμα Ασφάλειας Τρίπολης, προέκυψε ότι οι ανωτέρω, ενεργώντας με συγκεκριμένη μεθοδολογία, εξαπατούσαν ανυποψίαστους πολίτες, αποκομίζοντας έτσι χρηματικά ποσά. Πιο συγκεκριμένα, οι κατηγορούμενοι αναρτούσαν αγγελίες σε γνωστές ιστοσελίδες αγοραπωλησίας οχημάτων και με το πρόσχημα πώλησης οχημάτων σε δελεαστικές τιμές, έπειθαν τους αγοραστές-παθόντες να τους καταβάλλουν χρηματικά ποσά, ως δήθεν προκαταβολή, ενώ στη συνέχεια διέκοπταν κάθε επικοινωνία μαζί τους.

Από την μέχρι στιγμής έρευνα προέκυψε ότι οι ανωτέρω, κατά το χρονικό διάστημα από Μάρτιο του 2023 έως και τον Οκτώβριο του 2023, είχαν διαπράξει συνολικά -14- περιπτώσεις απατών, αποκομίζοντας από την εγκληματική τους δράση παράνομο περιουσιακό όφελος που ξεπερνά τις 5.200 ευρώ. Η δικογραφία που σχηματίσθηκε θα υποβληθεί αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο συνεχίζονται από το Τμήμα Ασφάλειας Τρίπολης για την εξακρίβωση της τυχόν συμμετοχής τους σε διάπραξη παρόμοιων αδικημάτων".

