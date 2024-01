Οικονομία

Στο Ιράν έδεσε το πλοίο με τον Έλληνα που κατέλαβαν ένοπλοι

Αγωνία για την τύχη του Έλληνα δόκιμου και των άλλων μελών του πληρώματος. Που εντοπίστηκε το στίγμα του ελληνικών συμφερόντων πλοίου.

Στο αγκυροβόλιο του Μπαντάρ Αμπάς στο Ιράν βρίσκεται από χθες το ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο St NIKOLAS, σημαίας Νήσων Μάρσαλ, της εταιρείας Empire Navigation, που κατελήφθη από ομάδα 5 ενόπλων στα ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με ασφαλείς πηγές.

Για την ασφάλεια και τον επαναπατρισμό του Έλληνα ναυτικού, μέλους του πληρώματος, μεριμνά το υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Empire Navigation, κύριο μέλημα και ύψιστη προτεραιότητα παραμένει η ασφάλεια του πληρώματος του πλοίου St. Nikolas, συνολικά 19 ναυτικών (18 Φιλιππινέζοι και ένας Έλληνας).

Για το συμβάν επισημαίνει ότι έχει ενημερώσει από την πρώτη στιγμή τις αρμόδιες αρχές και βρίσκεται σε στενή και συνεχή συνεργασία με αυτές καθώς και με τους συγγενείς των μελών του πληρώματος.

Σημειώνεται ότι το δεξαμενόπλοιο είχε φορτώσει τις προηγούμενες ημέρες στη Μπάσρα (Ιράκ) φορτίο περίπου 145.000 κ.μ. αργού πετρελαίου με προορισμό την Αλιάγα (Τουρκίας), μέσω της διώρυγας του Σουέζ. Ο ναυλωτής του πλοίου είναι η Tupras.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

