Πολιτική

Ομόφυλα ζευγάρια - Καραγκούνης: Καταψηφίζω λόγω της τεκνοθεσίας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο βουλευτής της ΝΔ για την αντίθεση του στην προωθούμενη ρύθμιση της Κυβέρνησης. Πως σχολιάζει την δήλωση Βορίδη για τις προθέσεις του Υπ. Επικρατείας.

-

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» μίλησε το πρωί της Κυριακής ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Καραγκούνης, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους αντιτίθεται στην προωθούμενη από το Μέγαρο Μαξίμου ρύθμιση για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και την τεκνοθεσία.

Όπως διευκρίνισε, ο ίδιος θα καταψηφίσει την διάταξη επειδή «φέρνει συνολικά την τεκνοθεσία, θέμα στο οποίο διαφωνώ κάθετα. Ακούω με σεβασμό τα επιχειρήματα. Τα νομικά θέματα μπορούν να βελτιωθούν μέσα από το σύμφωνο συμβίωσης. Μπαίνουμε σε νομικές ατραπούς που είναι δύσκολες».

Προσέθεσε ακόμη, σχετικά με την παρένθετη μητρότητα για την απόκτηση παιδιού από ομόφυλα ζευγάρια ανδρών «λέμε ότι οι γυναίκες ότι δεν μπορούν να γίνουν σκεύη αναπαραγωγής και μέσα από το νόμο θα γίνει και αυτό…».

Κληθείς να σχολιάσει την δήλωση του Μάκη Βορίδη ότι «δεν θα χάσει η Βενετιά βελόνι», εάν λόγω της διάταξης για τα ομόφυλα ζευγάρια, με την οποία διαφωνεί ο Υπουργός Επικρατείας, ο κ. Βορίδης βρεθεί εκτός Κυβέρνησης, ο Κώστας Καραγκούνης είπε ότι εκείνος εάν ήταν στην θέση του Μάκη Βορίδη θα έφευγε από την Κυβέρνηση.

Στην συζήτηση συμμετείχε και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Μπαάρκας, λέγοντας ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στο κόμμα του, παρά τις παλινωδίες της ηγεσίας για την κομματική πειθαρχία και την αντίθεση Κασσελάκη – Πολάκη, λέγοντας μεταξύ άλλων «εγώ ξέρω ότι σύσσωμη η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ παρουσίασε το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Κομματική πειθαρχία δείξαμε με την υπογραφή μας».

«Μόλις έρθει το νομοσχέδιο της κυβέρνησης θα σας απαντήσω τι θα κάνω. Εάν μπορώ να λύσω έστω και ένα πρόβλημα των ομόφυλων ζευγαριών θα το κάνω. Η συζήτηση είναι παρελκυστική. Όσοι διαφωνούν όπως ο κ. Καραγκούνης πατάει στο νόμο που πέρασε ο ΣΥΡΙΖΑ για το σύμφωνο συμβίωσης και τώρα δηλώνει ότι θα το καταψηφίσει».

Από την πλευρά της, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Μιλένα Αποστολάκη, είπε ότι «Ο πρωθυπουργός εργαλειοποίησε ένα νομοσχέδιο. Ο πρωθυπουργός συντηρεί αυτή την κατάσταση από το 2019, αμέσως μετά την πρώτη εκλογή του. Όλα τα κρίσιμα νομοσχέδια τα φέρνει με διαδικασίες fast track και αυτό το βάζει σε μια μακρά διαδικασία συζήτησης».

«Η επισήμανση του κ. Σαμαρά ήταν εξαιρετικά εύστοχη. Ήταν μια θεσμική παρέμβαση», είπε η Μιλένα Αποστολάκη, για το δηκτικό σχόλιο του πρώην Πρωθυπουργού σχετικά με την παρότρυνση από τον Κυριάκο Μητσοτάκη προς τους βουλευτές να απέχουν αντί να καταψηφίσουν την διάταξη.

«Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, αυτό το πρότυπο της οικογένειας που μεγάλωσε η δική μας γενιά δεν είναι πλέον το μοναδικό. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει παιδιά ομόφυλων οικογενειών υπάρχουν και πρέπει να τα σεβαστούμε», κατέληξε η κ. Αποστολάκη.

Ειδήσεις σήμερα:

Νέος Κόσμος: Μαφιόζικη εκτέλεση με δεκάδες σφαίρες (εικόνες)

Συντάξεις: Πότε καταβάλλονται σε μισθωτούς και μη μισθωτούς

Α21 - Επίδομα Παιδιού: Λήγει η διορία για τις αιτήσεις