“The 2Night Show”: Τσουβέλας και Βίδου οι καλεσμένοι της Δευτέρας (εικόνες)

Ο αγαπημένος “Τσούβι” και η Χριστίνα Βίδου μιλούν στον Γρηγόρη Αρναούτογλου στην εκπομπή "The 2Night Show" το βράδυ της Δευτέρας.

Απόψε, Δευτέρα 15 Ιανουαρίου, στις 24:00, στο πρώτο «The 2Night Show» του 2024, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται τον Αλέξανδρο Τσουβέλα, τον stand-up comedian που γίνεται viral με κάθε του ανάρτηση. Ο «Τσούβι», με χιουμοριστική διάθεση, μιλάει για την προσωπική και την επαγγελματική του πορεία, αλλά και για τα κοινωνικά θέματα που τον εμπνέουν στις παραστάσεις του. Πώς εμπνεύστηκε το τραγούδι «Προβατίνα»; Τι θέμα θα έχει το καινούργιο του τραγούδι; Τέλος, μπαίνει στην ομάδα του Γρηγόρη και παίζει ποδόσφαιρο... με το κεφάλι. Θα καταφέρει, άραγε, να σκοράρει;

Στην αποψινή παρέα του «The 2Night Show», καλεσμένη του Γρηγόρη είναι και η Χριστίνα Βίδου. Η αγαπημένη δημοσιογράφος μιλάει για τη ζωή της εντός και εκτός των τηλεοπτικών στούντιο. Πώς είναι η σχέση της με την έφηβη κόρη της; Τι την έκανε να κλειστεί για 8 χρόνια στον εαυτό της και να γίνει παχύσαρκη; Πώς καταφέρνει να έχει μακροχρόνια σχέση, αλλά να νιώθει και ελεύθερη; Τέλος, μιλάει για την επαγγελματική ευκαιρία που της δόθηκε στην ΕΡΤ, και εξηγεί γιατί απολαμβάνει τη συνεργασία της με τον Κώστα Παπαχλιμίντζο στην εκπομπή «Συνδέσεις».





Για 8η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2Νight Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Δείτε το trailer:

«The 2Νight Show»: Κάθε Δευτέρα & Τρίτη στις 24:00.

