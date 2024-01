Κοινωνία

Νέος Κόσμος - Δολοφονία: Συλλήψεις αστυνομικών για διαρροή βίντεο

Χειροπέδες σε αστυνομικούς για την διαρροή εικόνων από το σημείο της δολοφονίας. Η ανακοίνωση της οικογένειας.

Στη σύλληψη δύο αστυνομικών προχώρησαν οι Αρχές, σχετικά με τη διαχείριση της υπόθεσης της μαφιόζικης δολοφονίας του 44χρονου αρχινονού στον Νέο Κόσμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο αστυνομικοί συνελήφθησαν καθώς φέρεται ότι διέρρευσαν βίντεο από τον τόπο του εγκλήματος που δείχνουν τον δολοφονημένο άνδρα μέσα στο όχημά του, παραβιάζοντας έτσι το υπηρεσιακό απόρρητο.

Ο ένας αστυνομικός υποστήριξε ότι τράβηξε το βίντεο για να το δείξει στους ανωτέρους του και ο δεύτερος αστυνομικός ότι το έστειλε σε συνεδέλφους του σε κλειστή ομάδα και από εκεί κάποιος το διέρρευσε.

Ανακοίνωση σχετικά με τη δημοσιοποίηση των φωτογραφιών, έκανε και η οικογένεια του θύματος μεσα από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της στην οπία μεταξύ άλλων αναφέρει:

"Μετά από δημοσίευση, στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, καθώς και σε τηλεοπτικά κανάλια, φωτογραφιών και βιντεοληπτικού υλικού, όπου απεικονίζεται - άνευ της ειδικής τεχνικής παραμόρφωσης ("μωσαϊκό") - η εικόνα του δολοφονημένου συζύγου και πατέρα μας, Βαγγέλη Ζαμπούνη, και αποτυπώνεται με ωμότητα η αγριότητα της επίθεσης που δέχθηκε τα ξημερώματα της 14ης Ιανουαρίου 2024, σας δηλώνουμε με την παρούσα μας, ως οικογένεια (αποτελούμενη από τη σύζυγο και τα ανήλικα τέκνα του) ότι η δημοσίευση του ως άνω υλικού αποτελεί βάναυση και χυδαία προσβολή μνήμης νεκρού.

Ως εγγύτεροι συγγενείς του έχουμε το δικαίωμα να θρηνήσουμε με αξιοπρέπεια τον νεκρό μας και απαιτούμε να γίνει σεβαστό το βαρύ πένθος μας, και να μας επιτρέψετε με σιωπή, αυτές τις πολύ δύσκολες ώρες, να βιώσουμε, μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα, την απώλεια του ανθρώπου μας".





