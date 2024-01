Life

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης... “Ενώπιος Ενωπίω” με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Σε μια ξεχωριστή συζήτηση με τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης

Απόψε, στις 23:30, ο Νίκος Χατζηνικολάου φιλοξενεί στο «Ενώπιος Ενωπίω» τον Γιάννη Τσιμιτσέλη.

Ο δημοφιλής ηθοποιός μιλάει για τα δύσκολα παιδικά του χρόνια στο Μεσολόγγι, καθώς και για την απόφασή του να γίνει ηθοποιός.

Το πάθος για τον κινηματογράφο, τα πρώτα βήματα στο θεατρικό σανίδι και τα μεγάλα ρίσκα στην καριέρα του.

Η απώλεια του πατέρα του, το διαζύγιο και ο έρωτας που ήρθε ξανά στη ζωή του.

Απόψε, στις 23:30, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης μιλάει για όλους και για όλα στο «Ενώπιος Ενωπίω» και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Βάχλα

Διεύθυνση εκπομπής: Πρόδρομος Παπαηλιόπουλος

Αρχισυνταξία: Μαρία Θεμελή

Υπεύθυνη καλεσμένων: Ευανθία Τασσοπούλου

Συντακτική ομάδα: Παρασκευή Γκόλτσιου, Φωτεινή Νάσσου, Γιώτα Δελέγκου, Δέσποινα Μανδρανή