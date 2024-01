Life

“Dragon's Den”: πρεμιέρα για τον δεύτερο κύκλο (βίντεο)

Το μεγαλύτερο reality επιχειρηματικότητας "Dragon' s Den" επιστρέφει στον ΑΝΤ1.

Το «DRAGONS’ DEN GREECE», το μεγαλύτερο reality επιχειρηματικότητας παγκοσμίως, επιστρέφει για 2η σεζόν στον ΑΝΤ1, την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου και κάθε Παρασκευή στις 22:00 με παρουσιαστή τον Σάκη Τανιμανίδη.

Στον 2ο κύκλο του «DRAGONS’ DEN GREECE» η ομάδα των DRAGONS μεγαλώνει, οι επενδύσεις διπλασιάζονται και οι επιχειρηματίες, που αναζητούν μια επικερδή συμφωνία με τους Έλληνες επενδυτές, έρχονται προετοιμασμένοι για σκληρές διαπραγματεύσεις.

Φέτος, οι καρέκλες του «DRAGONS’ DEN GREECE» εξακολουθούν να είναι 5, όμως, οι DRAGONS θα είναι 6 και θα εναλλάσσονται ανάλογα με το pitch. Την oμάδα των DRAGONS αποτελούν ο Χάρης Βαφειάς – Πλοιοκτήτης, ο Λέων Γιοχάη - Tech επενδυτής, ο Demetrios Mallios – Ιδρυτής του Ομίλου Aeon, ο Τάσος Οικονόμου – Επενδυτής, η Λιλή Περγαντά – Ιδρύτρια και Πρόεδρος της Power Health και η Μαρία Χατζηστεφανή – Ιδρύτρια και Πρόεδρος της Rodial Group.

Περισσότερα για τη ζωή και την επαγγελματική πορεία των επενδυτών, που αποτελούν τη νέα επιτυχημένη ομάδα του «DRAGONS’ DEN GREECE», μπορείτε να μάθετε εδώ: https://www.antenna.gr/dragonsden/dragons

Στη 2η σεζόν του «DRAGONS’ DEN GREECE» θα δούμε ακόμα περισσότερες στιγμές συγκίνησης και πηγαίου γέλιου, αλλά και πολλές διαφωνίες μεταξύ των επενδυτών, καθώς είναι όλοι τους πιο δυναμικοί, πιο επιθετικοί, πιο ανταγωνιστικοί και έτοιμοι να φτάσουν στα άκρα για να πάρουν αυτό που θέλουν, επενδύοντας στην ελληνική επιχειρηματικότητα και τις καινοτόμες ιδέες.

Οι Έλληνες DRAGONS φέτος, διαχειρίστηκαν πάνω από 100 cases, ενώ τα ποσά των επενδύσεων που έγιναν ήταν ακόμα και 6ψήφια! Οι επιχειρηματίες, που βρέθηκαν μπροστά στους επενδυτές αναζητώντας μια επικερδή συμφωνία μαζί τους, ήταν κάθε ηλικίας, από όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Στο σύνολο οι επιχειρηματίες ήταν 56 άνδρες, 16 γυναίκες, 14 ζευγάρια, αλλά και 1 σκύλος, ως… Co – Founder σε pitchάρισμα!

Μετά την επιτυχία του 1ου κύκλου, που έκλεισε με συνολικές επενδύσεις και συμφωνίες που έφτασαν το 1.117.000€, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής τηλεοπτικής πραγματικότητας, το «DRAGONS’ DEN GREECE» έρχεται για 2η σεζόν από την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου και κάθε Παρασκευή στις 22:00 στον ΑΝΤ1.

«DRAGONS’ DEN GREECE» - ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 22:00 ΣΤΟΝ ΑΝΤ1

