NBA: Σοκ από τον θάνατο του Ντέγιαν Μιλόγιεβιτς

Σοκ και θλίψη προκάλεσε ο αιφνίδιος θάνατος του πρώην παίκτη και βοηθού προπονητή των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.

Ο πρώην Σέρβος παίκτης και νυν βοηθός προπονητή στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορνς, Ντέγιαν Μιλόγεβιτς, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 46 ετών, μετά από ανακοπή καρδιάς που υπέστη σήμερα (17/1).

Ο βοηθός του Στιβ Κερ, διακομίσθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, μετά από πρόβλημα υγείας που παρουσίασε στο δείπνο με τους «Πολεμιστές». Το ΝΒΑ μάλιστα προχώρησε άμεσα σε αναβολή του αποψινού αγώνα με τους Γιούτα Τζαζ.

Με καταγωγή από το Βελιγράδι, ο Μιλόγεβιτς διένυε την τρίτη του σεζόν ως βοηθός προπονητή, έχοντας μάλιστα συμβάλλει στην κατάκτηση του πρωταθλήματος του ΝΒΑ το 2022.

Πριν ενταχθεί στους Ουόριορς πέρασε το 2021 ως προπονητής της Μπουντούτσνοστ στην Αδριατική Λίγκα στο Μαυροβούνιο, ενώ νωρίτερα και για οκτώ αγωνιστικές περιόδους βρισκόταν στο τιμόνι της Μέγκα Μπάσκετ στο Βελιγράδι.

Τον Δεκέμβριο του 2019 διορίστηκε βοηθός προπονητή στην εθνική ομάδα της Σερβίας, στο πλευρό του Ιγκόρ Κοκόσκοφ.

Ο Μιλόγεβιτς είχε επίσης μια διεθνή αγωνιστική καριέρα 14 ετών, ενώ είχε αναδειχθεί πολυτιμότερος παίκτης της Αδριατικής Λίγκας τρεις φορές (2004-06).

