Life

“Το Πρωινό” - Γιώργος Λαμπάτος: η βοήθεια του κόσμου, οι ηθοποιοί και η “Τέχνη που δεν… τρώγεται” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο ηθοποιός για το κύμα συμπαράστασης, μετά την δημοσιοποίηση της κατάστασης του. Τι λέει η Άννα Φόνσου στον Γιώργο Λιάγκα για τους ηθοποιούς σε ανέχεια και την συναδελφική στήριξη.

-

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε την Πέμπτη ο Γιώργος Λαμπάτος, ο οποίος ήρθε στο προσκήνιο μία ημέρα πριν, λόγω της αποκάλυψης της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει, ζώντας με επιδόματα ύψους 220 ευρώ σε ένα υπόγειο 15 τετραγωνικών μέτρων.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής του ΑΝΤ1, ο ηθοποιός είπε ότι για πολλά χρόνια δεν έχει προτάσεις για δουλειά, λέγοντας ότι απορεί και εκείνος πως συνέβη κάτι τέτοιο μετά από το δυναμικό ξεκίνημα που έκανε στην καριέρα του, με συμμετοχή σε δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές.

Ο Γιώργος Λαμπάτος εξήγησε ότι για λόγους αξιοπρέπειας δεν είχε μέχρι σήμερα ζητήσει βοήθεια από το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών και από το «Σπίτι του Ηθοποιού», αν και όπως παραδέχθηκε μετά την προσφορά βοήθειας που ακολούθησε την δημοσιοποίηση της ιστορίας του, μάλλον «είμαι πολύ κοντά στο να πάω στο "Σπίτι του Ηθοποιού"».

Μεταξύ άλλων, ο ηθοποιός είπε ότι «έγινα πλούσιος από το θέατρο και όσα έζησα επί σκηνής, αλλά η Τέχνη δεν τρώγεται».





Σε ζωντανή σύνδεση με τον Γιώργο Λιάγκα, ο Γιώργος Λαμπάτος είπε, μεταξύ άλλων και με εμφανή συγκίνηση από την ανταπόκριση του κόσμου, «έχω περάσει δύσκολα, γιατί δεν είχα συμπαράσταση από φίλους ή ανθρώπους του χώρου μου. Αισθάνομαι απογοήτευση και ντροπή για την κατάσταση στην οποία βρίσκομαι και δεν έχω καταφέρει να κάνω κάτι για να είναι διαφορετικά τα πράγματα. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από απλούς ανθρώπους που εκφράζουν την διάθεση τους να με βοηθήσουν και να με γνωρίσουν, αλλά δεν έχει χτυπήσει ακόμη το τηλέφωνο για κάποια δουλειά. Βέβαια αυτό απαιτεί και κάποια προετοιμασία, οπότε περιμένω να υπάρξει κάποιο τέτοιο τηλεφώνημα».

Στην εκπομπή μίλησε και η Άννα Φόνσου, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι ο Γιώργος Λαμπάτος «δεν ζήτησε ποτέ την βοήθεια μας, αν και καθόμαστε πολύ κοντά. Υπάρχουν και πολλοί ηθοποιοί που δεν ξέρουν τι γίνεται στο «Σπίτι του Ηθοποιού». Είναι ένα ίδρυμα πιστοποιημένο και έχουμε στείλει το ΦΕΚ σε όλους τους Έλληνες ηθοποιούς για το τι μπορεί να προσφέρει».

Συνεχίζοντας, αφού ανέφερε μια σειρά από άλλες δράσεις στήριξης ηθοποιός, είπε «Έχω στείλει επιστολές σε 30 παραγωγούς να έρθουν να δουν τους ηθοποιούς που φιλοξενούνται στο «Σπίτι του Ηθοποιού» και να τους πάρουν σε κάποια δουλειά, αλλά δεν έχει απαντήσει κανείς τους. Το «Σπίτι του Ηθοποιού» συντηρεί μια ηθοποιό πάρα πολύ διάσημη που σε λίγο καιρό θα φύγει από την ζωή. Κάθε μεσημέρι τρέχει το αυτοκίνητο μου με παιδιά από το «Σπίτι του Ηθοποιού» να πηγαίνουμε σε ηθοποιούς που δεν μπορούν να σηκωθούν, δεν έχουν να φάνε, να τους καθαρίσουμε, να τους βγάλουμε μια βόλτα».





Ειδήσεις σήμερα:

Εξαφάνιση – Μεσολόγγι: Ένταλμα σύλληψης για τον κρεοπώλη

Γεωργιάδης: Δεν θα επιστραφούν πρόστιμα στους ανεμβολίαστους - Κόστος έως 5 ευρώ για εμβόλιο σε ιατρείο ή φαρμακείο (βίντεο)

Διαρροή αερίου σε φούρνο: Στην ΜΕΘ ο ιδιοκτήτης - “Ένα λεπτό μετά, δεν θα ζούσε” (βίντεο)