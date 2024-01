Life

“Dragon's Den” - Τανιμανίδης: Θα εντυπωσιάσουν οι επιχειρηματικές ιδέες φέτος (βίντεο)

Το μεγαλύτερο reality επιχειρηματικότητας "Dragon' s Den" επιστρέφει στον ΑΝΤ1.

Το «DRAGONS’ DEN GREECE», το μεγαλύτερο reality επιχειρηματικότητας παγκοσμίως, επιστρέφει για 2η σεζόν στον ΑΝΤ1, την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου και κάθε Παρασκευή στις 22:00 με παρουσιαστή τον Σάκη Τανιμανίδη.

Ο Σάκης Τανιμανίδης βρέθηκε καλεσμένος στο "Πρωινό" λίγες ώρες πριν την πρεμιέρα του επιτυχημένου ριάλιτι επιχειρηματικότητας.

Όπως είπε "φέτος θα δούμε εντυπωσιακές επιχειρηματικές ιδέες" ενώ τόνισε πως "σε για μία επιχείρηση το 5% είναι η ιδέα και το 95% είναι η υλοποίηση της".

Ακόμη, μίλησε για την ενασχόλησή του με τις παραγωγές αλλά και την αγάπη του για την γυμναστική.

Ολόκληρη η συνέντευξη του στο "Πρωινό" και αποκλειστικό απόσπασμα από το σημερινό επεισόδιο:

