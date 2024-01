Life

“Dragon's Den”: Sneak preview από την πρεμιέρα της 2ης σεζόν (βίντεο)

Το μεγαλύτερο reality επιχειρηματικότητας παγκοσμίως επιστρέφει για 2η σεζόν στον ANT1.

Το «DRAGONS’ DEN GREECE», το μεγαλύτερο reality επιχειρηματικότητας παγκοσμίως, επιστρέφει για 2η σεζόν στον ΑΝΤ1, απόψε, Παρασκευή 19 Ιανουαρίου και κάθε Παρασκευή, στις 22:00 με παρουσιαστή τον Σάκη Τανιμανίδη.

Στη 2η σεζόν του «DRAGONS’ DEN GREECE», θα δούμε ακόμα περισσότερες στιγμές συγκίνησης και πηγαίου γέλιου, αλλά και πολλές διαφωνίες μεταξύ των επενδυτών, καθώς είναι όλοι τους πιο δυναμικοί, πιο επιθετικοί, πιο ανταγωνιστικοί και έτοιμοι να φτάσουν στα άκρα για να πάρουν αυτό που θέλουν.

Δείτε SNEAK PREVIEW από το σημερινό 1ο επεισόδιο με τους Έλληνες Dragons να έρχονται προετοιμασμένοι για σκληρές διαπραγματεύσεις όχι μόνο με τους επιχειρηματίες, αλλά και μεταξύ τους:

Μετά την επιτυχία του 1ου κύκλου, που έκλεισε με συνολικές επενδύσεις και συμφωνίες που έφτασαν το 1.117.000€, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής τηλεοπτικής πραγματικότητας, το «DRAGONS’ DEN GREECE» έρχεται για 2η σεζόν απόψε, Παρασκευή 19 Ιανουαρίου, και κάθε Παρασκευή στις 22:00 στον ΑΝΤ1, με ακόμα μεγαλύτερες επενδύσεις.

«DRAGONS’ DEN GREECE» - ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΑΠΟΨΕ ΣΤΙΣ 22:00 ΣΤΟΝ ΑΝΤ1

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Executive Producers: Michael Iskas, Σάκης Τανιμανίδης

Showrunner: Άτζυ Ντρίβα

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Αντώνης Λιναρδάτος

Οργάνωση Παραγωγής: Δημήτρης Κοντογιάννης

Αρχισυνταξία: Νατάσα Λιαπάκη

Σκηνογραφική Επιμέλεια: Γιάννης Βάμβουρας

Σκηνοθεσία: Ειρήνη Λουκάτου

Εκτέλεση Παραγωγής: Antenna Studios

