Κύκλωμα μαστροπείας: Ελεύθεροι με όρους οι δύο κατηγορούμενοι

Σήμερα απολογούνταν άλλοι δύο κατηγορούμενοι του κυκλώματος μαστροπείας. Αφέθηκαν ελέυθεροι με περιοριστικούς όρους.

Οι δυο κατηγορούμενοι για το κύκλωμα μαστροπείας, με θύματα ανήλικες στον Κολωνό, που απολογήθηκαν σήμερα αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Πιο συγκεκριμένα, σήμερα, απολογήθηκε η 25 χρονη γυναίκα η οποία συνελήφθη την Κυριακή μετά μαρτυρία ανήλικης πως την οδήγησε στην σεξουαλική εκμετάλλευση και ένας 63χρονος άνδρας, ο οποίος φέρεται ως πελάτης του κυκλώματος.

Η κατηγορούμενη φέρεται να αρνήθηκε την κατηγορία όπως της αποδίδεται και υποστήριξε πως δεν γνώριζε ότι η καταγγέλλουσα είναι ανήλικη και ότι η ίδια είναι τοξικοεξαρτημένη. Στην κατηγορούμενη επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της υποχρεωτικής εμφάνισης δύο φορές το μήνα σε Αστυνομικό Τμήμα.

Όσον αφορά στον 63χρονο άνδρα ο οποίος κατηγορείται ως πελάτης του κυκλώματος δέρεται και εκείνος να αρνήθηκε την κατηγορία των γενετήσιων πράξεων με ανήλικη έναντι αμοιβής. Μετά την απολογία του αφέθηκε και αυτός ελεύθερος με τον όρο της υποχρεωτικής εμφάνισης σε Αστυνομικό Τμήμα και την καταβολή εγγυοδοσίας 5.000 ευρώ.

Να σημειωθεί ότι για τη συγκεκριμένη υπόθεση έχουν προφυλακιστεί η περιβόητη "Λορέλα" και ένας 33χρονος. Αντίθετα ελεύθερος με όρους έχει αφεθεί ένας 55χρονος που φέρεται ως πελάτης του κυκλώματος.

Να υπενθυμίσουμε ότι η 31χρονη, από αρχές του 2022, φέρεται να εξωθούσε ανήλικη στην πορνεία, αποκομίζοντας χρηματικό όφελος, ο 33χρονος, στα μέσα Απριλίου 2023,να ανάρτησε φωτογραφίες της ανωτέρω ανήλικης και μίας επίσης ανήλικης σε ιστότοπο, μέσω του οποίου πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον 10 ερωτικά ραντεβού σε ξενοδοχεία στο κέντρο της Αθήνας, και ο 55χρονος το διάστημα Ιουλίου – Αυγούστου 2023, να συνευρέθηκε ερωτικά στην κατοικία του με την πρώτη ανήλικη και ακόμη μία, έναντι χρηματικού ποσού, και κατά το ίδιο διάστημα και προγενέστερα, να προέβη σε όμοιες πράξεις με τις εν λόγω ανήλικες, τόσο από κοινού όσο και με καθεμία ξεχωριστά.

