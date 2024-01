Κόσμος

Ισπανία: Θρίλερ με την δολοφονία τριών αδερφών

Οι γείτονες συνδέουν την βίαια δολοφονία με ξεκαθάρισμα λογαριασμών λόγω χρεών.

Η δολοφονία τριών ηλικιωμένων Ισπανών, μελών της ίδιας οικογένειας, ενδέχεται να συνδέεται με μια διαδικτυακή απάτη που τους ώθησε να υπερχρεωθούν, σύμφωνα με τις μαρτυρίες των γειτόνων τους, τις οποίες επικαλούνται τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης.

Οι δύο αδελφές και ο ανάπηρος αδελφός τους, ηλικίας 70-80 ετών, βρέθηκαν την Πέμπτη νεκροί μέσα στο σπίτι τους στην κοινότητα Μοράτα δε Ταχούνια, σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων από τη Μαδρίτη, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Αστυνομικοί μπήκαν στο σπίτι αφού οι γείτονες θορυβήθηκαν και ενημέρωσαν τις αρχές καθώς δεν είχαν δει κανέναν τους εδώ και πολλές ημέρες.

Τα τρία θύματα είχαν δολοφονηθεί βίαια και τα σώματά τους ήταν εν μέρει απανθρακωμένα. Οι αρχές εικάζουν ότι η τριπλή δολοφονία συνδέεται με «ξεκαθάρισμα λογαριασμών», λόγω των μεγάλων χρεών που είχαν συσσωρεύσει τα αδέλφια.

Γείτονες που μίλησαν στις εφημερίδες El Pais και El Mundo και στη δημόσια τηλεόραση ανέφεραν ότι τα χρέη ενδέχεται να προέκυψαν από μια διαδικτυακή απάτη με το πρόσχημα της σύναψης ερωτικού δεσμού. Οι δύο αδελφές φέρονται να σύναψαν σχέση εξ αποστάσεως με δύο άτομα που τους παρουσιάστηκαν ως Αμερικανοί στρατιωτικοί. Ο ένας τους στη συνέχεια είπε ότι ο άλλος πέθανε και χρειαζόταν χρήματα για να κινήσει τις διαδικασίες ώστε να λάβει η «αρραβωνιαστικιά» του μια κληρονομιά ύψους πολλών εκατομμυρίων ευρώ.

Οι δύο αδελφές άρχισαν να ζητούν χρήματα από τους κατοίκους του χωριού και καταχρεώθηκαν. «Δεν ζητούσαν 20 ή 100 ευρώ αλλά 5.000 ή 6.000» κάθε φορά, είπε ένας γείτονας. «Άρχισαν να στέλνουν τα χρήματα στον υποτιθέμενο αρραβωνιαστικό της μίας επειδή θα τους έδινε μια κληρονομιά ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ. Τους είπαμε ότι ήταν απάτη αλλά εκείνες δεν το πίστευαν, έλεγαν ότι η σχέση τους δεν ήταν ψεύτικη», αφηγήθηκε ένας από τους κατοίκους της κοινότητας στην τηλεόραση.

