Παναθηναικός - Παρτιζάν: Τέταρτη σερί νίκη για το τριφύλλι

Με πολύ καλή άμυνα αλλά και ένα επιθετικό ξέσπασμα στον... επίλογο οι πράσινοι σφράγισαν τη νίκη κόντρα στην Παρτιζάν.

Με τις άμυνες να έχουν τον πρώτο λόγο, ο Παναθηναϊκός ήταν αυτός που είχε την απαιτούμενη διάρκεια σε αυτόν τον τομέα και συνδυάζοντας τον με ένα επιθετικό ξέσπασμα στον... επίλογο του αγώνα, συμπλήρωσε τις τέσσερις διαδοχικές νίκες και 14 στο σύνολο στην εφετινή Euroleague, που τον κρατάνε στην τέταρτη θέση της κατάταξης.

Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 84-71 της Παρτιζάν στο ΟΑΚΑ, για την 22η αγωνιστική και με την ψυχολογία στα ύψη εστιάζουν στο ντέρμπι «αιωνίων» της Δευτέρας (22/1) με τον Ολυμπιακό και πάλι στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, για την Α1 Ανδρών/Basket League. Στον αντίποδα, η ομάδα του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, ο οποίος έζησε για ακόμη μία φορά στιγμές αποθέωσης στην έδρα που μεγαλούργησε επί 13 έτη, υπέστη την 11η ήττα της. Αξίζει να σημειωθεί ότι πλέον ο Παναθηναϊκός υπερτερεί σε πιθανή ισοβαθμία με τους Σέρβους, καθώς στο Βελιγράδι είχε ηττηθεί στην παράταση.

Βαρόμετρο της επίθεσης, για ακόμη μία φορά, ο Κέντρικ Ναν με 21 πόντους, με τον Ματίας Λεσόρ να ολοκληρώνει με 14 πόντους και 9 ριμπάουντ, κυριαρχώντας στο δεύτερο ημίχρονο στις δύο ρακέτες και τον Ντίνο Μήτογλου να φορτώνει το αντίπαλο καλάθι με 16 πόντους και να μαζεύει και 7 ριμπάουντ. Κομβική η άμυνα του Τζέριαν Γκραντ, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 4 κλεψίματα.

Από την Παρτιζάν, που παρατάχθηκε δίχως τον πολύτιμο Κέβιν Πάντερ, προσπάθησε ο Πέρι Ντόζιερ με 16 πόντους, 7 ριμπάουντ, 8 ασίστ και 6 κλεψίματα!

Τα δεκάλεπτα: 18-16, 42-40, 58-58, 84-71

Με τον Παναθηναϊκό να πληρώνει τα διαδοχικά λάθη και την κακή περιφερειακή του άμυνα στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, η Παρτιζάν βρήκε ρυθμό και στο 5΄ έγραψε το 7-12. Ωστόσο, με την είσοδο του Σλούκα στο παρκέ, το «τριφύλλι» βρήκε λύσεις σε δημιουργία, οργάνωση και εκτέλεση, απαντώντας με σερί 8-0 για το προσπέρασμα στο 8΄ (15-12), ενώ χωρίς να χάσει το ρυθμό του έκλεισε το δεκάλεπτο στο +2 (18-16). Με τις δύο ομάδες να δείχνουν «εγκλωβισμένες» στις άμυνες, ο Γκριγκόνις έκοψε τον... γόρδιο δεσμό και με 10 προσωπικούς πόντους, χάρισε στον Παναθηναϊκό μία διαφορά 9 πόντων στο 18΄ (40-31), πριν η Παρτιζάν απαντήσει επιμέρους σκορ 2-9 και πάρει τον δρόμο προς τα αποδυτήρια στο -2 (42-40).

Με το προβάδισμα να αλλάζει διαρκώς... χέρια στην τρίτη περίοδο, η Παρτιζάν προσπάθησε λίγο πριν το φινάλε να οικοδομήσει μία μίνι διαφορά, αλλά ο Λεσόρ κυριάρχησε στις δύο ρακέτες και με buzzer beater κάρφωμα διαμόρφωσε το ισόπαλο 58-58 στο 30΄. Με την άμυνα να «πνίγει» τους Σέρβους στην εκκίνηση της τέταρτης περιόδου και το «τριφύλλι» να τρέχει σερί 6-0, ο Παναθηναϊκός έγραψε το 64-58 στο 32΄, δείχνοντας αποφασισμένος να «καθαρίσει» τον αγώνα. Με τον Σλούκα, μάλιστα, να βρίσκει στόχο από τα 6,75 και τον Ναν να παραμένει «ζεστός» ο φωτεινός πίνακας έγραψε το 71-62 στο 36΄, με το +9 να γεμίζει αυτοπεποίθηση τους «πράσινους», που δεν αγχώθηκαν μέχρι το φινάλε του αγώνα...

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Γκαρθία, Μόγκουλκοτς, Μπουμπέρ

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Καλαϊτζάκης, Σλούκας 10 (1), Γκραντ 4, Ναν 21 (1), Λεσόρ 14, Αντετοκούνμπο 6, Γκριγκόνις 10 (1), Ερνανγκόμεθ 3 (1), Μήτογλου 16 (1).

ΠΑΡΤΙΖΑΝ (Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς): Σμιθ 6, ΛεΝτέι 4, Κοπρίβιτσα 6, Σμάιλαγκιτς 11,Γιάραμαζ, Νάναλι 13 (1), Τριφούνοβιτς 2, Άντζουσιτς 5, Ντόζιερ 16 (3), Πονίτκα, Καμίσνκι, Καμπόκλο 8.

