Τροχαίο - Μέγαρα: Νεκρός νεαρός μετά από σύγκρουση οχημάτων (εικόνες)

Πώς έγινε το τροχαίο δυστύχημα και η κατάσταση των υπολοίπων.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στα Μέγαρα τα ξημερώματα της Κυριακής με έναν άνθρωπο να σκοτώνεται και 3 να τραυματίζονται.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες 2 αυτοκίνητα συγκρούστηκαν στο 40ο χιλιόμετρο της παλιάς Εθνικής Οδού, στο ύψος των Μεγάρων, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο συνοδηγός στο ένα όχημα.

Όπως αναφέρει το e-megara.gr, στο ένα αυτοκίνητο επέβαινε ένα ζευγάρι ηλικιωμένων ενώ στο άλλο δύο νεαροί,εκ των οποίων ο ένας είναι νεκρός ,και ο άλλος είναι σε σοβαρή κατάσταση. Η υπερβολική ταχύτητα ήταν -σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις- η αιτία του μοιραίου τροχαίου.

Για τον απεγκλωβισμό των επιβατών επιχείρησαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα.

