Κόσμος

Γεραπετρίτης στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων: Το Μεσανατολικό στο επίκεντρο

Ποια άλλα θέματα θα απασχολήσουν το Συμβούλιο και ποιες συναντήσεις θα έχει ο Έλληνας ΥΠΕΞ.

-

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα είναι το κυρίαρχο θέμα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων (ΣΕΥ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη Δευτέρα, όπου θα συμμετάσχει ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Στο πρώτο μέρος των εργασιών του Συμβουλίου έχει προσκληθεί να συμμετάσχει ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ. Στο δεύτερο, οι Υπουργοί Εξωτερικών της Αιγύπτου, της Ιορδανίας και της Σαουδικής Αραβίας, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας του Αραβικού Συνδέσμου. Στην τρίτη κατά σειρά συνεδρίαση θα παραστεί ο Παλαιστίνιος Υπουργός Εξωτερικών.

Πριν την έναρξη του Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί πρόγευμα εργασίας των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ με τον Υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου, ενώ την Τρίτη 23 Ιανουαρίου θα συγκληθεί το 10ο Συμβούλιο Σύνδεσης ΕΕ-Αιγύπτου, στο οποίο θα συμμετάσχει ο κ. Γεραπετρίτης.

Η ημερήσια διάταξη του ΣΕΥ περιλαμβάνει, επίσης, τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις εξελίξεις στις σχέσεις Αρμενίας-Αζερμπαϊτζάν.

Ο κ. Γεραπετρίτης, μετά τη λήξη του Συμβουλίου, αναμένεται να συναντηθεί με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Roberta Metsola.