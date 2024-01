Κοινωνία

Κακοκαιρία - πλοία: Ανανεώθηκε το απαγορευτικό απόπλου

Ποια λιμάνια της χώρας θα κρατήσουν τα πλοία τους δεμένα εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στο Αιγαίο.

Ανανεώθηκε την Κυριακή το βράδυ το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, καθώς επίσης της Ραφήνας και του Λαυρίου, λόγω ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές και φθάνουν κατά τόπους στο Αιγαίο, σύμφωνα με την ΕΜΥ, ακόμα και τα 9 μποφόρ.

Με την ανανέωση του απαγορευτικού αποφασίστηκε ότι τα δρομολόγια των πλοίων για την Κρήτη δεν θα εκτελεστούν, ενώ για τον Αργοσαρωνικό τα δρομολόγια θα γίνονται μόνο με πλοία κλειστού τύπου.

Κλειστές θα συνεχίσουν επίσης, να είναι οι γραμμές:

Αγ. Μαρίνα-Στύρα

Βόλος-Σποράδες

Καβάλα-Θάσος

Αλεξανδρούπολη-Σαμοθράκη

Επειδή η κρίση των λιμενικών αρχών περί απόπλου ανανεώνεται ανά καθορισμένο αριθμό ωρών (συνήθως 12), οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν πριν από την αναχώρησή τους καλούνται από σχετικές ανακοινώσεις του Λιμενικού Σώματος, να επικοινωνούν με τα κατά τόπους Λιμεναρχεία και Λιμενικούς Σταθμούς για τυχόν αλλαγές.

