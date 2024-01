Life

H Σάρα Φέργκιουσον διαγνώστηκε με κακοήθες μελάνωμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τρίτη κακή είδηση για το Μπάκιγχαμ μέσα σε λίγες μέρες, μετά τα ιατρικά νέα για τον βασιλιά Κάρολο και την Κέιτ Μίντλετον.

-

Η πρώην σύζυγος του πρίγκιπα Άντριου, Σάρα Φέργκιουσον, που χειρουργήθηκε πρόσφατα για καρκίνο στον μαστό, πάσχει από «κακοήθες μελάνωμα», καρκίνο του δέρματος, ανακοίνωσε σήμερα ο εκπρόσωπός της.

«Αφού διαγνώστηκε το περασμένο καλοκαίρι με καρκίνο του μαστού σε αρχικό στάδιο, η δούκισσα της Υόρκης πληροφορήθηκε ότι έχει προσβληθεί από κακοήθες μελάνωμα» ανέφερε ο εκπρόσωπος στην ανακοίνωσή του.

Το μελάνωμά εντοπίστηκε κατά τις εξετάσεις τις οποίες ζήτησε ένας δερματολόγος επειδή η 64χρονη Σάρα Φέργκιουσον επρόκειτο να κάνει χειρουργική αποκατάσταση του στήθους της, μετά τη μαστεκτομή. Μία από τις ελιές που αφαιρέθηκαν από το δέρμα της και εξετάστηκαν διαπιστώθηκε ότι ήταν καρκίνωμα. Η δούκισσα «διατηρεί υψηλό ηθικό» παρά την κακή είδηση που έλαβε, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

«Πιστεύει ότι η εμπειρία της υπογραμμίζει πόσο αναγκαίο είναι να εξετάζεται το μέγεθος, το σχήμα, ο χρωματισμός και η υφή κάθε νέας ελιάς, που θα μπορούσε να είναι ένδειξη μελανώματος», συνέχισε.

Η «Φέργκι», μολονότι έχει πάρει διαζύγιο από τον Άντριου, εξακολουθεί να ζει στην ίδια έπαυλη μαζί του, κοντά στον πύργο του Γουίνδσορ. Αν και δεν είναι επισήμως ενεργό μέλος της βασιλικής οικογένειας, η είδηση για τη νέα ασθένειά της έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά τη μυστηριώδη «χειρουργική επέμβαση στην κοιλιακή χώρα» στην οποία υποβλήθηκε η πριγκίπισσα Κέιτ, η 42χρονη σύζυγος του διαδόχου του θρόνου. Ο βασιλιάς Κάρολος, αδελφός του Άντριου, πρόκειται να χειρουργηθεί την επόμενη εβδομάδα για καλοήθη υπερπλασία του προστάτη.

Ειδήσεις σήμερα:

Κεραυνός χτύπησε οικογένεια σε παραλία - Mια νεκρή και τρεις σοβαρά τραυματίες

Πατήσια: 56χρονος βίαζε την κόρη της συντρόφου του από την ηλικία των 8 ετών

Νοσοκομείο Ρίου: Κατέρρευσε τμήμα οροφής σε κλινική