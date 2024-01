Υγεία - Περιβάλλον

Μητσοτάκης: Γρίπη Η1Ν1 "κόλλησε" ο Πρωθυπουργός

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα της εβδομάδας το οποίο θα εξαρτηθεί από την πορεία της γρίπης.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σύμφωνα με πληροφορίες είναι με γρίπη Α Η1Ν1. Το πρόγραμμα της εβδομάδας το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων συνεδρίαση του υπουργικού και ταξίδι στις ΗΠΑ θα εξαρτηθεί από την πορεία της γρίπης.

Οι πληροφορίες ανέφεραν ότι το υπουργικό συμβούλιο θα συνεδρίαζε το απόγευμα της Τρίτης και πέραν της συζήτησης για τα ομόφυλα ζευγάρια, στην ατζέντα βρίσκεται και άλλη μια μεγάλη μεταρρύθμιση, αυτή της ενοποίησης Ειρηνοδικείων και Πρωτοδικείων από το υπουργείο Δικαιοσύνης που αναμένεται να προκαλέσει αναταράξεις.

