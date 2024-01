Τεχνολογία - Επιστήμη

Ερντογάν σε Τούρκο αστροναύτη: Ήσουν ο πρώτος, αλλά δεν θα είσαι ο τελευταίος

Τι είπε τον Τούρκο Πρόεδρο ο Gezeravcı για τις πρώτες του εμπειρίες από τη διαστημική του αποστολή.

Την πρώτη του συνομιλία με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν είχε ο πρώτος αστροναύτης της Τουρκίας Αλπέρ Gezeravc?.

«Είμαι περήφανος που εκπροσωπώ τη χώρα μου και φέρω τη σημαία μας στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Μας επιτρέψατε να αυξήσουμε και να ενισχύσουμε την αυτοπεποίθησή μας και σας είμαι ευγνώμων για αυτό, κύριε Πρόεδρε», είπε ο αστροναύτης στον Τούρκο Πρόεδρο, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Ο Τούρκος Πρόεδρος ρώτησε τον Gezeravc? σε ποιο στάδιο του καθήκοντός του βρίσκεται. «Ολοκλήρωσα το πρώτο βήμα μεταφέροντας τις πειραματικές μας ρυθμίσεις από την κάψουλα Drogon στις προ-πειραματικές τοποθεσίες αποθήκευσης εντός του σταθμού. Μετά από αυτό, ξεκίνησα τα πειράματά μας εντός του προγραμματισμένου χρονοδιαγράμματος. Θα ολοκληρώσω τα πειράματα και θα τα καταγράψω για να τα φέρω στη χώρα μας», απάντησε.

Ο Πρόεδρος Ερντογάν είπε στον Gezeravc?, "Ως πιλότος που εκπαιδεύτηκε από την τουρκική Πολιτική Αεροπορία μας, ήσουν ο καταλληλότερος υποψήφιος για αυτό το καθήκον. Αλλά αυτή τη φορά, πήγατε πολύ πιο μακριά από το υψόμετρο που φτάσατε ως πιλότος. Είχατε μια δύσκολη εμπειρία ταξιδιού ".

Ο Ταγίπ Ερντογάν τον ρώτησε πως τον επηρεάζει το ότι βρίσκεται σε περιβάλλον μηδενικής βαρύτητας, περίπου 400 χιλιόμετρα μακριά από τη Γη. «Από την πρώτη στιγμή που πήγαμε στο διάστημα, αρχίσαμε αμέσως να αισθανόμαστε κάποιες εμφανείς αλλαγές στο σώμα μας. Για παράδειγμα, εδώ, το αίμα που θα έπρεπε κανονικά να εξαπλωθεί σε όλο μας το σώμα συσσωρεύεται προς τα πάνω μέρη του σώματός μου. Μπορεί να προκύψουν οπτικές διαταραχές λόγω της αλλαγής της πίεσης. έρευνα για την κατανόηση των επιπτώσεων και πολλά άλλα και για την ανάπτυξη προφυλάξεων. Διεξάγω επίσης κάποια πειράματα και συλλέγω δεδομένα εδώ», απάντησε ο Gezeravc?.

Ο Ταγίπ Ερντογάν είπε, "Είναι πολύ πολύτιμο για εμάς ότι η πρώτη μας επανδρωμένη διαστημική αποστολή είναι μια επιστημονική αποστολή. Με αυτόν τον τρόπο, Τούρκοι επιστήμονες θα συμβάλουν σε μελέτες που θα συνεισφέρουν σημαντικά στην επιστημονική βιβλιογραφία. Ελπίζω ότι τα πειράματα που θα πραγματοποιήσετε εκεί έξω σε πολλούς διαφορετικούς τομείς θα ολοκληρωθούν με επιτυχία. Το ενδιαφέρον των παιδιών μας για το διάστημα θα αυξηθεί. Θα ακολουθήσουν τα βήματά σου. Ήσουν ο πρώτος αστροναύτης μας, αλλά δεν θα είσαι ο τελευταίος. Έχουμε πάρει τη θέση μας ανάμεσα στις λίγες χώρες. Αυτό το ταξίδι θα συνεχιστεί».

Δείτε βίντεο από την συνομιλία του Ταγίπ Ερντογάν με τον Τούρκο αστροναύτη, πατώντας ΕΔΩ

