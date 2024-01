ΗΠΑ - Μαζική δολοφονία: Αυτοκτόνησε ο 23χρονος ύποπτος (εικόνες)

Μεγάλος αριθμός σορών βρέθηκε σε δύο σπίτια, στο ένα εκ των οποίων διέμενε και ο φερόμενος ως δράστης, τον οποίο αναζητούσαν οι αστυνομικοί.

(πηγή εικόνων: Joliet Police)

Αυτοκτόνησε, σύμφωνα με τις Αρχές των ΗΠΑ, ο νεαρός που αναζητούσαν οι αστυνομικοί, καθώς ήταν ο βασικός ύποπτος για τις δολοφονίες επτά ανθρώπων σε προάστιο του Σικάγου, στις βόρειες ΗΠΑ.

Οι σοροί, με τραύματα από σφαίρες, βρέθηκαν σε δύο σπίτια, σε μικρή απόσταση ανάμεσά τους.

Την Δευτέρα, «συνολικά επτά άνθρωποι βρέθηκαν δολοφονημένοι», συνόψισε ο Μπιλ Έβανς, ο επικεφαλής της αστυνομίας στην πόλη Τζολιέτ, νοτιοδυτικό προάστιο του Σικάγου, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

(πηγή εικόνων: Joliet Police)

«Αναζητούμε ύποπτο ονόματι Ρόμιο Νανς», 23 ετών, κάτοικο της περιοχής όπου εντοπίστηκαν τα θύματα, πρόσθεσε. Οι υπηρεσίες του έδωσαν παράλληλα στη δημοσιότητα φωτογραφίες αυτοκινήτου και τον αριθμό της πινακίδες του, τονίζοντας πως το αναζητούν.

Το ίδιο όχημα αναζητείττο επίσης σε σχέση με άλλα εγκλήματα, που διαπράχθηκαν προχθές Κυριακή: άνδρας σκοτώθηκε και άλλος ένας τραυματίστηκε από σφαίρες στην Τζολιέτ.

Τελικώς, όπως έγινε γνωστό το πρωί της Τρίτης (ώρα Ελλάδας), ο 23χρονος στον οποίο αποδίδονται οι 8 θάνατοι, βρέθηκε νεκρός έχοντας θέσει ο ίδιος τέρμα στην ζωή του.

(πηγή εικόνων: Joliet Police)

Οι ΗΠΑ πληρώνουν πολύ βαρύ τίμημα για την ευρεία διάδοση των όπλων στην επικράτειά τους και την ευκολία με την οποία μπορούν να αποκτούν πρόσβαση σ’ αυτά οι Αμερικανοί.

Η χώρα μετράει περισσότερα όπλα (κάπου 400 εκατ.) απ’ ό,τι κατοίκους, ο ένας αμερικανός ενήλικος στους τρεις έχει στην κατοχή του τουλάχιστον ένα όπλο και σχεδόν ο ένας στους δύο ζει σε νοικοκυριό με πάνω από ένα όπλο.

Συνέπεια αυτής της διάδοσης είναι ο εξαιρετικά υψηλός δείκτης θανάτων εξαιτίας βίαιων επεισοδίων με τη χρήση όπλων στη χώρα, που δεν χωράει σύγκριση με αυτούς σε άλλα οικονομικά ανεπτυγμένα κράτη.

Dead by Suicide ... Romeo Nance, 23, who lived in one of the two homes on West Acres Road where seven bodies were found Monday afternoon, was locate by US Marshals near Natalia, Texas around 8:30 p.m. Monday. Joliet police say they believe he took his own life following a… https://t.co/dijz02NVSm pic.twitter.com/vCQ88e8l9y