Κύπελλο Ελλάδας: Ο Παναιτωλικός πήρε προβάδισμα πρόκρισης από τον ΟΦΗ

Με εκτελεστή τον Καρέλη στην εκπνοή της αναμέτρησης, η «απόδραση» των φιλοξενούμενων από το «Γεντί Κουλέ».

Με ένα... απίθανο «buzzer beater» του Νίκου Καρέλη στο 94ο λεπτό, ο Παναιτωλικός έφυγε νικητής απ’ το «Θ. Βαρδινογιάννης», επικρατώντας του ΟΦΗ με 2-1 στον πρώτο προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας και πήρε μεγάλο προβάδισμα για την πρόκριση ενόψει της ρεβάνς που θα πραγματοποιηθεί τη μεθεπόμενη Τετάρτη (31/1, 17:00) στο Αγρίνιο. Ο Παναιτωλικός είχε πολύ πιο πειστική εικόνα και προηγήθηκε πριν το εικοσάλεπτο με τον Ζοάο Πέντρο, όμως οι Κρητικοί έβγαλαν «αντίδραση», ισοφάρισαν με τον Μπάκιτς στο 47’, προτού «μιλήσει» ο Καρέλης.

Ο Παναιτωλικός βρήκε γκολ στην πρώτη ουσιαστικά καλή ευκαιρία του στον αγώνα. Στο 19’ ο Φρεντ Ντουάρτε έκανε μία κούρσα πολλών μέτρων από τα δεξιά κι «έσπασε» την μπάλα την κατάλληλη στιγμή προς τον Ζοάο Πέντρο, ο οποίος δεν αστόχησε κάνοντας το 1-0 για την ομάδα του Αγρινίου.

Στο 34’ οι φιλοξενούμενοι είχαν άλλη μία σπουδαία φάση, όταν ο Μαυρίας έδωσε στον Ντουάρτε, εκείνος έκανε το ψαλιδάκι, με την μπάλα να φτάνει στον Πέντρο, όμως ο Σωτηρίου είχε πολύ καλή αντίδραση μπροστά απ’ τον φορ του Παναιτωλικού.

Ο ΟΦΗ μπήκε πολύ πιο δυνατά στην εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου, φέρνοντας το ματς στα ίσα. Ο Μοσκέρα από αριστερά μοίρασε στον Θοράρινσον, ο οποίος έκανε ωραίο γύρισμα κι ο Μπάκιτς με διαγώνιο πλασέ στο πρώτο δοκάρι έκανε το 1-1 στο 47’.

Στο 61’ ο Σωτηρίου έκανε μεγάλο λάθος, σημαδεύοντας τον Ζοάο Πέντρο, όμως ο τελευταίος αντί να εκτελέσει με ψυχραιμία, έκανε ένα κάκιστο τελείωμα πλασάροντας πολύ άουτ, ενώ στο αμέσως επόμενο λεπτό ο Φρεντ Ντουάρτε είχε άλλη μία καλή ευκαιρία, όμως το σουτ που επιχείρησε πέρασε λίγο άουτ.

Ο Παναιτωλικός συνέχισε να είναι απειλητικός και στο 74’ είχε μία καλή εκτέλεση φάουλ του Σενγκέλια που πέρασε λίγο άουτ απ’ το αριστερό δοκάρι του Σωτηρίου, ενώ ένα λεπτό μετά (75’) το σουτ του Μπακάκη έφυγε λίγο άουτ.

Οι φιλοξενούμενοι όχι μόνο άντεξαν στη σχετική πίεση που άσκησε ο ΟΦΗ στα τελευταία δέκα λεπτά, αλλά βρήκαν και το γκολ της νίκης με τον Καρέλη στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Ντουάρτε πήρε την μπάλα και την «οδήγησε» ξανά για μισό γήπεδο, πριν τη μοιράσει αριστερά στον Καρέλη. Ο έμπειρος επιθετικός του Παναιτωλικού «άδειασε» τον προσωπικό του αντίπαλο και με ένα υπέροχο πλασέ έκανε το 2-1 για τους Αγρινιώτες, δίνοντάς τους πολύ ισχυρό προβάδισμα για την πρόκριση στους «4».

Διαιτητής: Κωνσταντίνος Κατοίκος (Αθηνών):

Κίτρινες: 86’ Τοράλ

ΟΦΗ (Πέπε Μελ): Σωτηρίου, Βούρος (59’ λ.τρ. Λάρσον), Λαμπρόπουλος, Μπρέσαν, Θοράρινσον, Μεγιάδο (46’ Γκλάζερ), Γκαγιέγος, Αποστολάκης (46’ Τοράλ), Μοσκέρα (72’ Μπακού), Μπάκιτς, Ντίκο (46’ Λουίζ Φελίπε).

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Πετράκης): Στεργιάκης, Λιάβας, Μαλής, Στάγιτς, Μαυρίας, Φρ. Ντουάρτε, Τσιγγάρας (69’ Μπακάκης), Μπουζούκης (42’ Πέρες), Χατζηθεοδωρίδης (69’ Τορεχόν), Ντίας (69’ Σενγκέλια), Ζοάο Πέντρο (77’ Καρέλης).

