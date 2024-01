Πολιτική

Τζάκρη - “Στους αγρότες...τον ήπιαμε”: Η ατάκα που προκάλεσε σάλο

Πάγωσαν με το άκουσμα της δήλωσης της Θεοδώρας Τζάκρη ότι για το θέμα των αγροτών στον ΣΥΡΙΖΑ ''τον ήπιαμε''.

Η εκδήλωση έγινε το απόγευμα της Τετάρτης στην Βέροια. Η Θεοδώρα Τζάκρη ήταν η κεντρική ομιλήτρια στην συζήτηση παρουσίασης θέσεων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ενόψει του συνεδρίου με την Οργάνωση Μελών Βέροιας.

Οταν η συζήτηση στράφηκε στα αγροτικά, η Θεοδώρα Τζάκρη είπε: «Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι, πως στους αγρότες –κατά το κοινώς λεγόμενο- τον ήπιαμε, έτσι; Είναι μία τάξη συντηρητική… Δεν είχαμε θέσεις; Δεν πήγαν στην κοινωνία; Δεν έχουμε στελέχη; Δεν έχουμε στελέχη. Δηλαδή ειλικρινά πείτε μου εσείς πόσοι εδώ μέσα πόσοι είστε αγρότες. εδώ μέσα ποιοι είστε αγρότες.

Σε μια κοινωνία όπου το 80% της οικονομίας είναι πρωτογενής τομέας παραγωγής, ένα κόμμα που έχει αυτή τη στιγμή σε μία διεργασία 100 ανθρώπων, τρία στελέχη αγρότες, αντιλαμβάνεστε κάτι δεν κάναμε καθόλου καλά”.

Εγώ δεν ξέρω πως τα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω πόσο καλά στην αγροτική παραγωγή. Θέλω να πω αυτοκριτικά ότι δεν έκανε και σπουδαία πράγματα με την έννοια ότι δεν έφερε τίποτα σπουδαίες πολιτικές. Προσπάθησε στο πλαίσιο των μνημονίων διαχειριστικά να κάνει μία έντιμη διαχείριση. Θέλω να είμαι τίμια απέναντί σας, δεν θεωρώ ότι κάναμε καμία επανάσταση. Αλλά πείτε μου εσείς τι ακριβώς έκανε η ΝΔ για τον αγροτικό κόσμο. Δεν θα μιλήσω τα 50 χρόνια που κυβερνά τη χώρα, εγώ θα μιλήσω για τα τελευταία 4 της διακυβέρνησης και εδώ στην Ημαθία για να δικαιούται να παίρνει το 80% του αγροτικού πληθυσμού της χώρας».

