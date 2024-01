Κοινωνία

Άγιος Παντελεήμονας: Η 13χρονη που δέχτηκε επίθεση στο ασανσέρ μιλά στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το 13χρονο κορίτσι μιλά στον ΑΝΤ1 για την εφιαλτική επίθεση που δέχθηκε σε ασανσέρ από άνδρα που αναζητούν οι αρχές.

-

Του Κώστα Τάτση

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας που ενδεχομένως να έχουν καταγράψει τις κινήσεις του άνδρα που στις αρχές της εβδομάδας επιτέθηκε σε δύο ανήλικα κορίτσια μέσα στα ασανσερ των πολυκατοικιών όπου διαμένουν στον Άγιο Παντελεήμονα αναζητούν οι αρχές Προκειμένου να τον ταυτοποιήσουν,

Το 13χρονο κορίτσι που δέχτηκε πρώτο επίθεση περιγραφει στην κάμερα του ΑΝΤ1 τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε όταν ο δράστης την απείλησε και την εγκλώβισέ μέσα στο ασανσέρ

Όπως περιγράφει, "μου κάνει έτσι με τα χέρια πως έχει όπλο μου έκλεισε το στόμα και μετά ακούμπησε στο σώμα μου"

Η ανήλικη κατόρθωσε να γλιτώσει από τα χέρια του και έτρεξε στο διαμέρισμα που διαμένει με τους γονείς της και την αδερφή της και κάλεσαν την αστυνομία.

Η ανήλικη λέει στην κάμερα του ΑΝΤ1: "εγώ φώναξα πάρα πολύ και μετά έφυγε μόνος του".

Την επόμενη μέρα ο άγνωστος άνδρας κατόρθωσε να εγκλωβίσει μία δεκατετράχρονη κοπέλα στο ασανσέρ της πολυκατοικίας που διαμένει η οποία όμως έβαλε τις φωνές όταν εκείνος την θώπευσε και τράπηκε σε φυγή.

Οι αστυνομικοί από τις καταθέσεις των δύο κοριτσιών έχουν καταλήξει σε συγκεκριμένο υπόπτο και δεν αποκλειεται τις επόμενες ημέρες να υπάρξουν προσαγωγές και τα ανήλικα κορίτσια να κληθούν να αναγνωρίσουν τον ανθρωπο που τους επιτεθηκε.

Ειδήσεις σήμερα:

Αλκοτέστ - Τροχαία: “Πιωμένος” 1 στους 4 οδηγούς που ελέγχθηκαν την Παρασκευή (βίντεο)

Κηδεία - Μπάμπης Κούτσικος: Θρήνος και αναπάντητα “γιατί;” στο Μεσολόγγι (εικόνες)

Βέλγιο: Σακουλάκια κοκαΐνης σε γραφείο...Υπουργού