Αθλητικά

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: παρά τις απώλειες πήραν τη νίκη οι ερυθρόλευκοι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με double double του Πίτερς νικητής ο Ολυμπιακός κόντρα στον ΠΑΟΚ.

-

Με μοναδικό σέντερ τον 21χρονο Γιώργο Τανούλη, ο Ολυμπιακός πήρε αυτό που ήθελε, στο ΣΕΦ, απέναντι στον ΠΑΟΚ, για την 16η αγωνιστική της Basket League. Με double double του Άλεκ Πίτερς (21π. και 10ρ.), ο Ολυμπιακός επικράτησε με 77-62 του «Δικέφαλου του Βορρά». Στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μετέβη και παρακολούθησε το ματς και το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού Μόουζες Ράιτ.

Χωρίς τους τραυματίες Μουσταφά Φαλ, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Φιλίπ Πετρούεβ, Γιαννούλη Λαρεντζάκη και με τον Νάιτζελ Ουίλιαμς-Γκος να δηλώνεται στη δωδεκάδα αλλά να μην παίρνει χρόνο λόγω τραυματισμού, η ομάδα του Πειραιά έκανε το χρέος της και ανέβηκε στο 14-2, στο ελληνικό πρωτάθλημα. Οι Λουκ Σίκμα και Σακίελ ΜακΚίσικ δεν έχουν εξάλλου δικαίωμα συμμετοχής στην Basket League.

Oι Κέινααν και Μπραζντέικις σημείωσαν από 17 πόντους, ενώ 11π. με 8 ριμπάουντ είχε ο αρχηγός του Ολυμπιακού, Κώστας Παπανικολάου.

Από πλευράς ΠΑΟΚ, ο Μαρκίς Τάουνς σημείωσε 14 πόντους, ενώ 11 είχε ο Άλστον και 10 ο ΜακΝις.

Τα δεκάλεπτα: 12-14, 42-29, 64-43, 77-62

Βασικό στο «5» ξεκίνησε τον Τανούλη ο Γιώργος Μπαρτζώκας ελλείψει άλλων σέντερ. Δίπλα του και οι Πίτερς, Μπραζντέικις, Κέινααν και Ουόκαπ. Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να προηγηθεί στο τέλος της 1ης περιόδου, χάρη στους Άλστον και Γκίλμορ (12-14). Οι φιλοξενούμενοι προσπέρασαν και με +5 (14-19). Όμως, ο Ολυμπιακός απάντησε με σερί 15-0 και προσπέρασε με +10 (29-19). Στις προσπάθειες του ΠΑΟΚ να ξαναμπουν στο παιχνίδι, είπε «όχι» ο Άλεκ Πίτερς. Με δικά του τρίποντα, η ομάδα του Πειραιά ξέφυγε με +15 (42-27), με τις βολές του Τάουνς να διαμορφώνουν το 42-29 του πρώτου μέρους.

Ο Ολυμπιακός προσπέρασε με 47-31 στις αρχές της 3ης περιόδου και με τους Κέιναν, Πίτερς και Μπραζντέικις απώθησε κάθε προσπάθεια του αντιπάλου να για το 64-43 στο 30ό λεπτό. Ο ΠΑΟΚ πλησίασε 65-52 στο 34’, αλλά οι Πειραιώτες με άμυνα και κλεψίματα βγήκαν σε αιφνιδιασμούς. Ξέφυγαν με +21 (75-54), στο 37’ και πήραν τη νίκη.

Διαιτητές: Καρπάνος, Μαλαμάς, Λόρτος

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ, Κέινααν 17 (4), Μπραζντέικις 17 (2), Πίτερς 21 (4), Τανούλης 4, Λούντζης 3 (1), Μήτρου-Λονγκ 4, Παπανικολάου 11

ΠΑΟΚ (Φώτης Τακιανός): ΜακΝίς 10, Σχίζας, Φρίντρικσον 3, Άλστον 11 (1), Τάουνς 14 , Γκίλμορ 12 (2), Τσιακμάς, Μαργαρίτης 3 (1), Αρσενόπουλος 3 (1), Σκουλαριώτης, Σωτηρίου

Ειδήσεις σήμερα:

Βέλγιο: Σακουλάκια κοκαΐνης σε γραφείο...Υπουργού

Άγιος Παντελεήμονας: Η 13χρονη που δέχτηκε επίθεση στο ασανσέρ μιλά στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

ΗΠΑ - F-35: Το παρασκήνιο για το “εξοπλιστικό πακέτο” στην Ελλάδα (βίντεο)