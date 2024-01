Κόσμος

Αυστραλία: Νεκρός άντρας από πυρά αστυνομικών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο άντρας φαίνεται να απείλησε τους ένστολους με μαχαίρι, αναγκάζοντάς τους να τον πυροβολήσουν.

-

Ένας 26χρονος έπεσε νεκρός σήμερα από πυρά αστυνομικών όταν κινήθηκε απειλητικά εναντίον τους με μαχαίρι, στην πολιτεία Κουίνσλαντ της Αυστραλίας.

Σύμφωνα με την αστυνομική διεύθυνση του Κουίνσλαντ, αστυνομικοί έσπευσαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα) σε προάστιο της πόλης Τάουνσβιλ για να ερευνήσουν επεισόδιο που καταγγέλθηκε τηλεφωνικά. Εκεί βρέθηκαν αντιμέτωποι με τον 26χρονο, τον οποίο πυροβόλησαν και τραυμάτισαν θανάσιμα όταν τους απείλησε με μαχαίρι.

Ο δράστης άφησε την τελευταία του πνοή στο σημείο, προτού καταφθάσει ασθενοφόρο.

#BREAKING: A man has been shot dead by police in Townsville. #9News pic.twitter.com/pOlG0LebP5 — 9News Queensland (@9NewsQueensland) January 27, 2024

Ειδήσεις σήμερα:

Φλώρινα - Τραυματισμός κυνηγού από πυροβολισμό: Χειροπέδες σε τρεις φίλους του

Μπλόκα αγροτών: Σύσκεψη στο Μαξίμου, ενώ κλιμακώνονται οι αντιδράσεις

“O Άλλος Άνθρωπος”: Έλεγχος για ξέπλυμα χρήματος στην κοινωνική κουζίνα