Γεωργιάδης: Επί πληρωμή τα απογευματινά χειρουργεία στο ΕΣΥ

Ο Υπουργός Υγείας μίλησε στον ΑΝΤ1 για τον τρόπο λειτουργείας των απογευματινών χειρουργείων και τα θέματα της επικαιρότητας.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, για όλα τα θέματα της πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας, ενώ έδωσε κάποιες πρώτες εξηγήσεις για τον τρόπο λειτουργίας των απογευματινών χειρουργείων.

«Η κυβέρνηση δεν αντιδικεί με τον αγροτικό κόσμο, η κυβέρνησή μας μεριμνά για τον αγροτικό κόσμο. Όλοι οι υπουργοί έχουν πάρει μέτρα υπέρ των αγροτών. Αγροτικές κινητοποιήσεις υπάρχουν σε όλες τις χώρες της Ευρώπης», είπε σχετικά με τα αιτήματα των αγροτών και αναφερόμενος στις αποζημιώσεις συμπλήρωσε πως, «δεν έχει υπάρξει καμία ολιγωρία για τις αποζημιώσεις. Δεν νομίζω πως έχει υπάρξει κυβέρνηση στην Ιστορία που να έχει δώσει νωρίτερα αποζημιώσεις από εμάς. Αυτό δεν σημαίνει πως δίνονται νωρίς».

Κληθείς να σχολιάσει τα «μέτωπα» που έχουν ανοίξει με τους αγρότες, με τους φοιτητές, αλλά και με αφορμή των γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, είπε πως, «δεν υπάρχει τρόπος να κάνεις μεταρρυθμίσεις χωρίς να υπάρξει αναταραχή. Εμείς εκλεγήκαμε για να κάνουμε πράγματα. Δεν περιμέναμε πως δεν θα υπάρξουν αντιδράσεις για τα πανεπιστήμια, κυρίως από την άκρα αριστερά», είπε κάνοντας «επίθεση στους ακροαριστερούς», όπως τους ανέφερε, καταληψίες.

«Οι μισοί καταληψίες δεν είναι καν φοιτητές, προφανώς οι δυνάμεις της άκρας αριστεράς που είχαν τα πανεπιστήμια όλα αυτά τα χρόνια και τώρα χάνουν το ψωμί τους.Όλη αυτή η μιζέρια της άκρας αριστεράς την βλέπουμε 50 χρόνια. Αυτοί οι άνθρωποι επιδιώκουν τη σύγκρουση με την αστυνομία, για να κάνουν την προπαγάνδα τους. Νομίζω ότι οι πρυτάνεις θα λάβουν σοβαρά υπόψη την πρόταση του υπουργού για διαδικτυακές εξετάσεις».

Αναφορικά με την κακοκαιρία, ο υπουργός Υγείας τόνισε ότι, «στο ΕΣΥ έχουμε προετοιμαστεί για τις περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο, δηλαδή η Εύβοια. Στην Αττική νομίζω πως η κακοκαιρία δεν θα είναι κάτι το φοβερό».

Ερωτηθείς για τις καθαρίστριες στα νοσοκομεία, απάντησε φέρνοντας, το παράδειγμα του Αγίου Σάββα, όπου «είχε ξεκινήσει διαγωνισμός για να πάρει συνεργεία εργολαβίες καθαριστριών και μετά από αλλεπάλληλες προσφυγές, αποφασίστηκε από τρία δικαστήρια ότι, στον Άγιο Σάββα, στοιχίζει λιγότερο» και τόνισε ότι, «έχουν προτεραιότητα οι καθαρίστριες των οποίων λήγει η σύμβαση. Τώρα, αν δεν θέλουν να δουλέψουν για τον εργολάβο, είναι δικό τους θέμα».

Όσο αφορά στην ειδική «μεταχείριση» του Μάκη Βορίδη στην αποχή από την ψήφιση του νομοσχεδίου για τον γάμο των ομόφυλων, ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε ότι, «την έχει γιατί δικαιούται διαφορετική αντιμετώπιση, γιατί όταν προσεκλήθη να συμμετέχει στην κυβέρνηση, είπε πως, «εγώ δεν μπορώ να ψηφίσω αυτόν τον νόμο» και οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους. Η αποχή διευκολύνει την κυβέρνηση» και εκτίμησε ότι, «η συζήτηση δεν είναι νομική, είναι βαθιά πολιτική».

Για την υπέρογκη χρέωση τηλεθεατή από εταιρεία για να κλείσει ραντεβού στο νοσοκομείο, απάντησε πως «η χρέωση δεν είναι θέμα του ΕΣΥ, αλλά της εταιρείας», αναφέροντας ως εναλλακτικές το κλείσιμο ραντεβού με τηλέφωνο απευθείας στο νοσοκομείο ή με επίσκεψη εκεί.

Τέλος, για τα απογευματινά χειρουργεία που θα ξεκινήσουν σύντομα, εξήγησε ότι, «σήμερα τα χειρουργεία είναι μέχρι τις 15:00, κάτι που έχει δημιουργήσει μία λίστα, εκτός κι αν κριθεί επείγον και χειρουργηθεί κάποιος επειγόντως.

Αυτό που ισχύει σήμερα θα ισχύσει στο ακέραιο, ωστόσο, αν θέλει κάποιος όμως, θα πάει να χειρουργηθεί το απόγευμα επί πληρωμή. Για να μπορεί μία κλινική να οργανώσει απογευματινά χειρουργεία, θα πρέπει να έχει εκπληρώσει τα πρωινά της χειρουργεία.

Η χρέωση θα προβλέπεται μέσα από την υπουργική απόφαση. Για την κάθε επέμβαση έχουμε συγκεκριμένο τιμοκατάλογο. Ο ΕΟΠΥΥ θα πληρώνει το 70% και ο ασθενής το 30%».

