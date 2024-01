Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Η δράση, η ένταση και η ανάγκη προσοχής (βίντεο)

Αναλυτικές αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1.

Για ημέρα γεμάτη με δράσεις και εντάσεις- μας προετοίμασε η Λίτσα Πατέρα τη Δευτέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Όπως σημείωσε η αστρολόγος, «Ο Άρης που είναι θεός της δράσης έρχεται σε ιδιαίτερα ευνοϊκή όψη με τον Ουρανό δρομολογώντας ιδιαίτερα εντυπωσιακές εξελίξεις και ανοίγοντας πόρτες σε ευκαιρίες που δεν είχαμε φανταστεί».

Η Λίτσα Πατέρα προσέθεσε πάντως ότι «Θα χρειάζεται σε κάθε βήμα μας να είμαστε σκεπτικοί και προσεκτικοί, αλλά αντίστοιχα και αρκετά αποφασιστικοί για να προχωρήσουμε».

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

