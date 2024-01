Οικονομία

Μεσολόγγι - Αγρότες: Πορεία με τρακτέρ στο κέντρο της πόλης (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Είχα γίνει προσυγκεντρώσεις αγροτών σε Κατοχή, Νεοχώρι, Γαλατά και Ναυπακτία, πριν ξεκινήσουν την πορεία τους προς το Μεσολόγγι.

-

Στους δρόμους βγήκαν σήμερα οι αγρότες του Μεσολογγίου.

Συγκεκριμένα όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες του Γιώργου Παυλάκη, οι αγρότες συγκετρώθηκαν με τα οχήματά του στο Μεσολόγγι, από τις γύρω τις περιοχές.

Νωρίτερα έγιναν προσυγκεντρώσεις σε Κατοχή και Νεοχώρι, όπου οι αγρότες με πορεία ενώθηκαν με συναδέλφους τους από το Γαλατά και τη Ναυπακτία, για το μεγάλο συλλαλητήριο στο κέντρο της πόλης.

Οπως αναφέρουν σε σχετική ανακοίνωση:

Οι Αγροτικοί Σύλλογοι Νεοχωρίου – Κατοχής και οι Αγροκτηνοτρόφοι της ευρύτερης περιοχής καλούν όλο τον κόσμο και τους φορείς της ευρύτερης περιοχής σε μεγάλο αγωνιστικό συλλαλητήριο την ΤΡΙΤΗ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 και ώρα 11:00 στην ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ.

Για να διεκδικήσουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ – ΔΥΝΑΤΟΙ – ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ λύσεις στα δίκαια αιτήματά μας.

Στον δίκαιο αγώνα μας συντάσσονται:

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Ε.Ι.Ν.Α.Α.)

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Επιτακτική η στήριξη του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καθώς και των υπολοίπων κοινωνικών φορέων για παραγωγική ανασυγκρότηση – αναβάθμιση και ευημερία του τόπου μας.

Σ’ αυτό τον αγώνα διαρκείας ΟΛΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ!!! ΔΕΝ ΠΕΡΙΣΣΕΥΕΙ ΚΑΝΕΙΣ!!!

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΝΔΕΤΑ ΠΡΟΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΟΥΝ ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΟΥΣ!!!

ΟΣΟΙ ΕΠΙΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ

Πηγή: tempo24.news

Φωτογραφίες: Γιώργος Παυλάκης, onairnews.gr





Ειδήσεις σήμερα:

“Άλλος Άνθρωπος” – Πολυχρονόπουλος: Προσφέρω επί είκοσι χρόνια, οι κατηγορίες θα πέσουν

Μητσοτάκης για αγρότες: Αύξηση στην αρωγή και βοήθεια για τον εξοπλισμό

Φωτιά στο Χαϊδάρι: "Έκλεισε" η Εθνική Οδός