Παραγουάη - Επεισόδια: Ποδοσφαιριστές έσωσαν παιδιά από τις κερκίδες (εικόνες)

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν σε ποδοσφαιρικό αγώνα, στην Παραγουάη. Παίκτες ανέβηκαν στις κερκίδες και τράβηξαν κοντά τους παιδιά για να τα γλιτώσουν.

Η 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου της Παραγουάης σημαδεύτηκε από τα μεγάλης έκτασης επεισόδια που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του αγώνα Cerro Porteno-Sportivo 2 de Mayo.

Αρνητικοί πρωταγωνιστές οι οπαδοί των γηπεδούχων που επέλεξαν να λύσουν τις διαφορές τους την ώρα που εξελίσσονταν το ματς με το πέταλο των φανατικών να μετατρέπεται σε πεδίο μάχη!

Disturbios entre la barra de #CerroPorteno.



El arquero Jean Fernandes trepo el tejido para intentar parar.#Deportes360py pic.twitter.com/5uo0Ij5LAH — Deportes 360? (@Deportes360py) January 30, 2024

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για διαμάχη συμμοριών για τον έλεγχο της κερκίδας (και διαφόρων άλλων δραστηριοτήτων που δεν έχουν καμία σχέση με το ποδόσφαιρο), όπως αναφέρει το protothema.gr, με την κατάσταση να ξεφεύγει πολύ γρήγορα.

???? Mas videos de la pelea entre las 2 barras de Cerro Porteno pic.twitter.com/89qTd8btRv — ???? BARRAS DEL MUNDO ??? (@Barras_LATAM) January 30, 2024

Τα επεισόδια ξεκίνησαν στο 54ο λεπτό της αναμέτρησης κι από τις απλές λεκτικές αντιπαραθέσεις, περάσαμε στις ρίψεις αντικειμένων και τις χειροδικίες με τους χούλιγκανς να αδιαφορούν ότι στον ίδιο χώρο βρίσκονταν οικογένειες με μικρά παιδιά.

La era Zapag sintetizado en un solo video #CerroPorteno pic.twitter.com/Spdi1hltRO — Dario Gimenez (@DarioGimenez87) January 30, 2024



Ο πρώτος που προσπάθησε να συνετίσει τους ανόητους της κερκίδας ήταν ο Ζαν Φερνάντεζ, ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας της Cerro ο οποίος όχι μόνο ανέβηκε στα κάγκελα, αλλά πήρε και ένα λάστιχο και άρχισε να καταβρέχει την κερκίδα!

???? El arquero de Cerro Porteno tirandole agua con la manguera a los barras mientras se peleaban pic.twitter.com/X8Oa33fHMc — ???? BARRAS DEL MUNDO ??? (@Barras_LATAM) January 30, 2024

Την ίδια ώρα ο συμπαίκτης του Λουίς Ριβέρος βλέποντας τον κίνδυνο που υπήρχε πήρε ένα μικρό παιδί από τους γονείς του για να το γλιτώσει και τον κρατούσε αγκαλιά προσπαθώντας να τον ηρεμήσει!

?? HERMOSO GESTO | ??



Luis Riveros, jugador de Cerro Porteno, rescato ayer a un bebe en medio del caos que se vivio ayer en el Defensores. ??????



El delantero lo tomo en sus brazos e hizo de todo para que el nino se calme, luego se lo entrego de vuelta a sus padres. ???? pic.twitter.com/6PV2mwPRXA — DELPY ???? (@delpynews) January 30, 2024

Ο δε Φερνάντεζ όταν κατάλαβε ότι με το λάστιχο δεν μπορούσε να σταματήσει την... επέλαση των βαρβάρων, μάζεψε κι αυτός κάποια παιδιά και τα πήγε στον πάγκο προκειμένου να τους ηρεμήσει!

?? SE PUSO LA 10 | ??



Jean Fernandes, portero de Cerro Porteno, ayudo a tranquilizar a los ninos del sector norte que quedaron muy asustados tras las peleas entre barras. ??



El portero mostro toda su empatia y tambien via sus redes sociales repudio los hechos ocurridos ayer.?? pic.twitter.com/RPuNltVPNh — DELPY ???? (@delpynews) January 30, 2024

Στην Cerro Porteno αγωνίζεται πλέον και ο πρώην παίκτης του Άρη Χουάν Μανουέλ Ιτούρμπε (είχε ξεκινήσει από εκεί την καριέρα του) ο οποίος μίλησε με σκληρά λόγια για τα όσα συνέβησαν από τους οπαδούς της ομάδας του.

«Πέρα από Ντροπή, αυτό που συνέβη προκαλεί θλίψη. Πολλές οικογένειες με παιδιά ήθελαν να απολαύσουν την ομάδα τους. Σήμερα κάποιοι σκότωσαν το ποδόσφαιρο και δεν φταίνε οι πραγματικοί οπαδοί. Είναι κρίμα»

