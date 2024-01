Life

“The 2Night Show” - Σταρόβας: Ζούμε την εποχή του bullying της αντίθετης άποψης (βίντεο)

Ο Δημήτρης Σταρόβας σε μία εφ' όλης της ύλης συνέντευξη στην εκπομπή "The 2Night Show" και στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Καλεσμένος στην εκπομπή "The 2Night Show" βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης ο Δημήτρης Σταρόβας.

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης, μίλησε στον Γρηγότη Αρναούτογλου, μεταξύ άλλων και για το κανάλι του στο YouTube, στα μαθήματα κιθάρας που παραδίδει δια ζώσης ενώ απάντησε αν του έχει λείψει η τηλεόραση.

«Μου έχει λείψει η τηλεόραση, Μου λείπει να παίξω σε κάποια σειρά σαν ηθοποιός αλλά δεν κάνω διαχωρισμό» είπε αρχικά ο καλλιτέχνης.

Ο Δημήτρης Σταρόβας αναφέρθηκε και στην προσωπική του ζωή, στο πλευρό της συντρόφου του, Άννας.

«Όταν με ρωτάνε τι κάνει η Άννα λέω “έχει δίκιο”. Με μαζεύει, δεν οργανώνω τίποτα, τα κάνει όλα εκείνη, ο ένας συμπληρώνει τον άλλο», είπε αρχικά ο ηθοποιός.



Ο Δημήτρης Σταρόβας συνέχισε: «Όταν περνάει μια ωραία κοπέλα, δεν κοιτάω πια ούτε ενστικτωδώς, δεν το έχω αυτό το συναίσθημα όσον καιρό είμαι με την Άννα, δεν με απασχολεί».

Όπως επεσήμανε στη συνέχεια, «ζούμε την εποχή του bullying της αντίθετης άποψης. Οποιοσδήποτε πρέπει να εξαφανιστεί από προσώπου γης, δεν έχουμε μάθει να ακούμε τη γνώμη του άλλου όταν δεν συνάδει με τη δική μας».

«Κακώς ο κόσμος μας κατατάσσει σε μία θέση και περιμένει ότι αυτά που θα πούμε ότι είναι σημαντικά σώνει και καλά», είπε ακόμη.