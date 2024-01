Κοινωνία

Καταλήψεις - Εξεταστική εξ αποστάσεως: “Όχι” από την Σύγκλητο της Πάτρας και φοιτητικούς συλλόγους του ΕΜΠ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιο επιχείρημα επικαλούνται φοιτητές και ακαδημαϊκοί για την απόρριψη της διενέργειας on-line εξετάσεων.

-

Ολοκληρώθηκε την Τετάρτη η συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών με θέμα συζήτησης το μέλλον της εξεταστικής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ομόφωνης απόφασης που εκδόθηκε, δεν υιοθετείται η λύση των τηλε-εξετάσεων λόγω πιθανής διαβλητότητας. Κατ’ εξαίρεση, θα εξεταστούν διαδικτυακά οι φοιτητές Erasmus, οι επί πτυχίω, οι διδακτορικοί και οι μεταδιδακτορικοί.

Σε ό,τι αφορά τα μαθήματα που δεν θα εξεταστούν αυτή την περίοδο λόγω καταλήψεων, προβλέπεται η μετάθεση της εξέτασής τους, στο πλαίσιο διευρυμένης εξεταστικής, σε συνδυασμό με τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου. Η περίοδος 10-18 Φεβρουαρίου 2024, δηλαδή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διενέργεια των εξετάσεων αυτών.

Επακριβώς η ανακοίνωση της Συγκλήτου αναφέρει:

«Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών διαπιστώνει ομόφωνα ότι η μαζική εξέταση μαθημάτων με διαδικτυακά μέσα δεν διασφαλίζει το αδιάβλητο των εξετάσεων, ιδίως λόγω των δυνατοτήτων που δίνουν οι τεχνολογικές εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη και αποφασίζει ομόφωνα ότι:

1) Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η εξέταση με διαδικτυακά μέσα των φοιτητών Erasmus, καθώς και των πτυχιακών, μεταπτυχιακών - διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών

2) Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου που δεν θα εξεταστούν στην παρούσα εξεταστική περίοδο, θα εξεταστούν σε διευρυμένη εξεταστική μαζί με τις εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου.

3) Οι περιπτώσεις (1) και (2) είναι εφαρμοστέες για τα Τμήματα, τα οποία τελούν υπό κατάληψη.

4) Η περίοδος 10-18 Φεβρουαρίου 2024 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διενέργεια εξετάσεων».

Όχι και από τους Συλλόγους Φοιτητών 4 σχολών του ΕΜΠ

Παράλληα, όχι στις διαδικτυακές εξετάσεις και μάλιστα παρά την αντίθετη απόφαση της Συγκλήτου αποφάσισαν οι Σύλλογοι Φοιτητών σε τέσσερις Σχολές του ΕΜΠ στις γενικές συνελεύσεις τους την Τετάρτη, με το αιτιολογικό ότι δεν διασφαλίζεται το αδιάβλητο της διαδικασίας. Πρόκειται γις τις σχολές Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών.

Υπενθυμίζεται ότι η Σύγκλητος είναι αποφασίσει ρητά "να διενεργηθούν οι εξετάσεις του χειμερινού εξαμήνου εξ αποστάσεως σε όσες περιπτώσεις, σύμφωνα με τους διδάσκοντες, διασφαλίζεται το αδιάβλητο της διαδικασίας".

Στο μεταξύ στις 12 Φεβρουαρίου ξεκινούν τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου σε όλες τις Σχολές του ΕΜΠ κι εφόσον η κατάληψη συνεχιστεί θα γίνει διαδικτυακή διδασκαλία, σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου.

Ειδήσεις σήμερα:

Εύβοια: Επιτέθηκε στον ΑμεΑ γιο της συζύγου του με πυρακτωμένο σίδερο

Μητσοτάκης σε αγρότες: ούτε γκαρσόνια θα γίνετε ούτε θα φύγετε στη Γερμανία

Χανιά - Καταγγελία: άγριο περιστατικό bullying σε σχολείο