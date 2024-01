Κοινωνία

Εξεταστική επιτροπή για Τέμπη: Ευθύνες στον σταθμάρχη και στον μηχανοδηγό για το δυστύχημα

Στον σταθμάρχη και στον μηχανοδηγό της μοιραίας αμαξοστοιχίας του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, επέρριψε ευθύνες ο εμπειρογνώμονας Γιάννης Χαλκιάς, καταθέτοντας σήμερα στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής.

Ουδεμία εισήγηση έλαβε από τις αρμόδιες διευθύνσεις ή από συνδικαλιστικούς φορείς για να κλείσει ο σιδηρόδρομος, σύμφωνα με την κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή για τα Τέμπη, ο τέως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, Σπ. Πατέρας. Την απάντηση αυτή έδωσε ο κ. Πατέρας, σε ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ Λ. Τσαβδαρίδη εάν θα πρότεινε το κλείσιμο του σιδηροδρόμου, δεδομένων των προβλημάτων που υπήρχαν εκείνη την περίοδο (έλλειψη προσωπικού, υποχρηματοδότηση, παθογένειες ετών) ή να παραμείνει σε λειτουργία.

Ο παραιτηθείς, μετά το δυστύχημα της 28ης Φεβρουαρίου 2023, επικεφαλής του ΟΣΕ, εξέφρασε κατά την έναρξη της κατάθεσής του, την απόλυτη οδύνη του για το τραγικό, αδιανόητο συμβάν, σημειώνοντας ότι τα όποια λόγια χάνουν την αξία τους, μπροστά στο μέγεθος της τραγωδίας. Σημείωσε επίσης ότι «επειδή στα πλαίσια της ανάκρισης την οποία διεξάγει ο ανακριτής της Λάρισας, μου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, θα ήθελα, σε θέματα τα οποία σχετίζονται άμεσα με τον πυρήνα της ποινικής δίωξης, να αποφύγω να απαντήσω», ωστόσο, επειδή η διαδικασία της εξεταστικής επιτροπής «έχει ιερό χαρακτήρα, [..] θα προσπαθήσω να μην αξιοποιήσω αυτή τη δυνατότητα για να μην απαντήσω».

Για το εάν θεωρούσε ασφαλή τον σιδηρόδρομο το διάστημα που υπηρετούσε τον ΟΣΕ (1/2021-3/2023) απάντησε καταφατικά, «και σε σχέση με θέματα που αφορούσαν την ασφάλεια ως προς την ανθρώπινη ακεραιότητα, και σε σχέση με θέματα λειτουργικά-ασφαλείας. Ως προς τα θέματα βλαβών, η ενημέρωση που είχα ήταν ότι υπήρχαν θέματα συντήρησης τα οποία έπρεπε να αποκαθίστανται τακτικά στο πλαίσιο των πόρων που διέθετε οργανισμός», είπε ο κ. Πατέρας.

Σε σχέση με το εξώδικο που έλαβε από τους μηχανοδηγούς τον Οκτώβριο του 2022, είπε ότι πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τους εκπροσώπους των μηχανοδηγών, συζητήθηκαν τα θέματα που έθεταν και ότι δόθηκαν κατευθύνσεις στις αρμόδιες διευθύνσεις προκειμένου να ενεργήσουν προς την κατεύθυνση της επίλυσης των προβλημάτων.

Στην ερώτηση του κ. Τσαβδαρίδη για το εάν θα είχε αποφευχθεί το δυστύχημα εφόσον υπήρχαν τα συστήματα τηλεδιοίκησης, είπε ότι τα συστήματα τηλεδιοίκησης και σηματοδότησης «προσδίδουν στην ασφάλεια του σιδηροδρόμου» σημειώνοντας ότι «είναι συστήματα που τα χειρίζονται οι άνθρωποι». Όσο για το σύστημα ETCS, είπε ότι «είναι ένα σύστημα που προφανώς, εφόσον λειτουργεί, προσδίδει επιπλέον ασφάλεια στο σιδηρόδρομο [..] Το ETCS παρέχει τη μέγιστη ασφάλεια, δεδομένου ότι έχει δυνατότητα να οδηγήσει σε αυτόματη πέδηση το συρμό, εφόσον, όχι μόνο έχουν εγκατασταθεί, αλλά (και) εφόσον λειτουργούν.».

Ο κ. Πατέρας, ερωτήθηκε από την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Μιλένα Αποστολάκη, εάν θα ξαναϋπέγραφε το εξώδικο που έστειλε τον Νοέμβριο του ‘22 και που, σύμφωνα τη βουλευτή, ανέφερε ότι «εισέρχεται ο οργανισμός σε μία περίοδο εκσυγχρονισμού [..] και ασφάλειας αντίστοιχης των απαιτήσεων της εποχής και της χώρας». Η απάντηση του κ. Πατέρα ήταν «όχι». Κληθείς να σχολιάσει προηγούμενη τοποθέτηση του εμπειρογνώμονα Ιω. Χαλκιά για «ελλιπέστατη εκπαίδευση» των σταθμαρχών και για «παράνομη» μετάταξη του σταθμάρχη Λάρισας, είπε ότι «στην απόφαση που εκδόθηκε για την μετάταξη το σταθμάρχη, όλες οι διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος 4440/2016, τον ορισμό της τριμελούς επιτροπής, τη σύμφωνη γνώμη του φορέα προέλευσης, τα πιστοποιητικά υγείας, είχαν τηρηθεί. Δεν υπήρχε καμία απόφαση διοίκησης, διοικητικού συμβουλίου, αρμόδιας διεύθυνσης για ηλικιακό όριο».

Στην ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Β. Κόκκαλη εάν ο ΟΣΕ προσλάμβανε προσωπικό εκτός ΑΣΕΠ, και με ποια διαδικασία, ο κ. Πατέρας είπε ότι προσλήφθηκαν 210 άτομα, και ότι, σε συνεννόηση με την ομοσπονδία (σιδηροδρομικών), τις διευθύνσεις και το δυναμικό του ΟΣΕ, ζητήθηκε να συλλεχθούν άνθρωποι οι οποίοι θα ήταν διατεθειμένοι να εργαστούν στον οργανισμό, και ότι, στη συνέχεια τηρήθηκαν όλες οι διαδικασίες μέσω επιτροπών αξιολόγησης, συνεντεύξεων και προσόντων, με τα οποία θα είχαν προσληφθεί, και εάν είχε ακολουθηθεί η διαδικασία του ΑΣΕΠ. Επίσης, στην ερώτηση εάν ενημέρωνε τους ανώτερούς του για τις καθυστερήσεις υλοποίησης των συμβάσεων για τα συστήματα ασφαλείας, είπε ότι τα έργα αυτά τα έτρεχε η ΓΑΙΟΣΕ.

Τέλος, στην ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ, Μ. Λαζαρίδη, εάν το διάστημα 2017-2019 είχαν γίνει μετατάξεις σταθμαρχών ή κλειδούχων άνω των 55 ετών, ο κ. Πατέρας είπε «τουλάχιστον δέκα», με τον κ. Λαζαρίδη να αναφέρει τα εξής: «Με την Δ/4/Δ, 15 Οκτωβρίου 2018, με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και υπουργό τον κ. Σπίρτζη, μετατάχθηκαν εννέα υπάλληλοι από την Εγνατία Οδό στον ΟΣΕ, οι έξι από αυτούς τους εννέα τοποθετήθηκαν σε θέσεις σταθμάρχη στο νέο επιβατικό σταθμό της Θεσσαλονίκης, οι νεότεροι από τους έξι ήταν 49 ετών και ο μεγαλύτερος 62 ετών. Επίσης, έχω κι άλλες μετατάξεις: 27 Νοεμβρίου 2018, 56 ετών. 19 Νοεμβρίου 2018, 62 ετών. 20 Νοεμβρίου 2018, 55 ετών. 26 Οκτωβρίου, 57 ετών. 26 Οκτωβρίου, 53 ετών. 'Αρα», συμπέρανε ο κ. Λαζαρίδης, «γινόταν και μετατάξεις μεγαλύτερης ηλικίας και την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ».

Εξάλλου, με αφορμή σχετική ανακοίνωση της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ, Μ. Αποστολάκη και «επειδή είδα και τον κ. Χαλκιά να μιλάει για «προδήλως παράνομη» μετάταξη, και μου κάνει εντύπωση, ένας άνθρωπος οποίος ήτανε στο συγκεκριμένο πόρισμα να μην το 'χει ψάξει, ακούστε: Με το νόμο 4404 του 2016, (όταν) υπουργός Εσωτερικών είναι ο κ. Σκουρλέτης, και κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, προβλέφθηκε η κινητικότητα στο Δημόσιο με απόσπαση ή μετάταξη, χωρίς όριο ηλικίας, [..] Το όριο ηλικίας, το οποίο από 28 ετών πήγε 42, ήταν για τις θέσεις σταθμαρχών, κλειδούχων, τεχνικών μηχανημάτων και ηλεκτρολόγων, και αφορούσε τις προσλήψεις στον ΟΣΕ, και όχι τις μετατάξεις» είπε ο κ. Λαζαρίδης.-

Αίτημα συγγενών των θυμάτων για διακοπή της Εξεταστικής

Κατά την διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης, 29 συγγενείς των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος αιτήθηκαν με γραπτή δήλωσή τους προς την εξεταστική την διακοπή των συνεδριάσεων της επιτροπής της Βουλής, έως ότου ολοκληρωθεί η ανακριτική διαδικασία ενώπιον του κ. Εφέτη Ανακριτή Λάρισας. Μάλιστα, στην δήλωσή τους οι συγγενείς επισημαίνουν πως τα μέλη της εξεταστικής πρέπει να ζητήσουν και να λάβουν αντίγραφο της ποινικής δικογραφίας που θα προκύψει, προκειμένου να εξετάσουν και άλλους μάρτυρες «με ουσιαστική συνεισφορά στη διερεύνηση ποινικών ευθυνών πολιτικών προσώπων». Το αίτημά τους δεν ετέθη υπό συζήτηση, κάτι που αναμένεται να γίνει στις επόμενες συνεδριάσεις.

Οι εργασίες της εξεταστικής θα συνεχιστούν αύριο με το πρωί με τους Παναγιώτη Τερεζάκη (διευθύνων σύμβουλος ΟΣΕ) και Αθανάσιο Κοτταρά (αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ΟΣΕ 2020-2022) να καταθέτουν στην επιτροπή.

